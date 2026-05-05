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5ª edizione

Torna “Chianina in tavola in tour”: otto cene per raccontare il Vitellone bianco Igp

Alla 5ª edizione, il progetto promosso dal Consorzio e dall’associazione Amici della Chianina coinvolge ristoranti fra Valdichiana e Umbria. Primo appuntamento il 7 maggio al Ristorante Walter Redaelli di Bettolle (Si)

 
05 maggio 2026 | 13:36

Torna “Chianina in tavola in tour”: otto cene per raccontare il Vitellone bianco Igp

Alla 5ª edizione, il progetto promosso dal Consorzio e dall’associazione Amici della Chianina coinvolge ristoranti fra Valdichiana e Umbria. Primo appuntamento il 7 maggio al Ristorante Walter Redaelli di Bettolle (Si)

05 maggio 2026 | 13:36
 

Otto cene-incontro per valorizzare la carne di razza Chianina certificata Vitellone bianco dell’Appennino centrale Igp”, attraverso il suo legame con il territorio di origine e un corretto utilizzo in cucina per apprezzarne al meglio la qualità. Con questi obiettivi, il Consorzio di tutela Vitellone bianco dell’Appennino centrale Igp e l’associazione “Amici della Chianina” hanno organizzato la quinta edizione di “Chianina in tavola in tour’, che fa parte del progetto “La valle del gigante bianco”, nato nel 2005. L’iniziativa proporrà, con una formula consolidata nelle prime quattro edizioni e arricchita da nuove serate, otto cene-incontro in ristoranti della Valdichiana senese-aretina e in Umbria.

Al nastro di partenza la quinta edizione di Chianina in Tavola in Tour

Al nastro di partenza la quinta edizione di “Chianina in tavola in tour”

Il sipario sulla kermesse, che quest’anno si concluderà in autunno, si aprirà giovedì 7 maggio (ore 20.30) al Ristorante Walter Redaelli di Bettolle (Si), che ospiterà lo chef Emiliano Rossi dell’Osteria del Teatro di Cortona (Ar). All’edizione 2026 di Chianina in tavola in tour, oltre ai ristoranti Walter Redaelli e Osteria del Teatro, fanno parte: L’Altro Cantuccio di Montepulciano (Si), con lo chef patron Mattia Putzulu; Il Falconiere di Cortona, con la lady chef patron Silvia Baracchi; I Salotti di Villa il Patriarca di Chiusi (Si), con la lady chef Katia Maccari; Qui Ciccia di Monte San Savino (Ar), con la lady chef Ramona Dobre; Poggiovalle a Fabro (Tr) e Il Cantinone a Perugia.

I piatti saranno abbinati a vini di qualità in arrivo dai territori coinvolti nell’iniziativa, presentati e serviti da sommelier Fisar e Ais. Ogni appuntamento vedrà la partecipazione di Andrea Petrini, direttore del Consorzio di tutela Vitellone bianco dell’Appennino centrale Igp, e Giovanni Corti, presidente dell’associazione Amici della Chianina. «Chianina in tavola in tour - ha commentato Petrini - si conferma un’iniziativa importante per valorizzare e promuovere la carne di razza Chianina certificata dal marchio del nostro Consorzio e il suo legame autentico e imprescindibile con il territorio di origine e produzione. La quinta edizione registra nuove serate rispetto agli anni scorsi e l’adesione di altri qualificati chef, pronti ad affiancare i protagonisti ai fornelli che ci accompagnano fin dall’inizio. Oltre alla Valdichiana senese e aretina, infatti, arriveremo in Umbria, perché vogliamo estendere progressivamente questa esperienza in tutti i territori storici e tipici di produzione del Vitellone bianco».

Di Claudio Zeni

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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