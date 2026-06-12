A Marzamemi torna il “Festival del pesce azzurro e tonno in tonnara”

Dal 2 al 5 luglio Marzamemi, frazione marinara di Pachino (Sr), ospiterà la 12ª edizione del “Festival del pesce azzurro e tonno in tonnara”. Quattro giornate dedicate alle eccellenze del mare, alla cultura della pesca, all’enogastronomia siciliana e alla valorizzazione del territorio, fra degustazioni, showcooking, seminari, laboratori, incontri e spettacoli che animeranno alcuni dei luoghi simbolo del borgo, dalla Loggia della Tonnara a Piazza Regina Margherita, dal Cortile di Palazzo dei Principi di Villadorata a Largo Balata.

Dal 2 al 5 luglio torna a Marzamemi il “Festival del pesce azzurro e tonno in tonnara”

L’inaugurazione è prevista per giovedì 2 luglio in Piazza Regina Margherita con i saluti istituzionali, seguiti dalle prime degustazioni dedicate al pesce azzurro e dagli appuntamenti gastronomici coordinati dalla food blogger Barbara Conti, protagonista anche di talk e showcooking insieme ad alcuni tra i più noti interpreti della cucina siciliana. Le degustazioni dedicate al pesce azzurro e al tonno accompagneranno tutte le giornate della manifestazione, con proposte pensate per valorizzare il pescato locale. Uno dei momenti centrali del Festival sarà la cerimonia del taglio del tonno, in programma il 4 e 5 luglio nel cortile di Palazzo dei Principi di Villadorata. Il rito sarà affidato ad Angelo Cappuccio, che torna a Marzamemi per l’occasione, affiancato dallo chef Giovanni Fichera. La cerimonia racconterà il legame storico tra il borgo, la tonnara e la cultura del mare e sarà accompagnata da degustazioni di tonno rosso del Mediterraneo e dai vini della Strada del Val di Noto.

Sul fronte gastronomico si alterneranno inoltre numerosi protagonisti della cucina siciliana. Tra questi Pietro D’Agostino, chef una stella Michelin e patron del ristorante Capinera di Taormina, insieme a Rosi Napoli, Maurizio Urso, Giulia Carpino, Nicola Amendola, Enzo Ridolfo, Giovanni Gambuzza, Luca Giannone e Giorgio Di Rosa, impegnati in showcooking, degustazioni guidate e interpretazioni contemporanee del pesce azzurro e del pescato locale. La manifestazione si concluderà domenica 5 luglio con lo showcooking “Slow Fish” in Piazza Regina Margherita. Lo chef Luca Giannone guiderà una degustazione insieme a esperti di gastronomia e nutrizionisti. In programma anche le premiazioni del contest “Cooking the Sea”.

Accanto agli appuntamenti gastronomici, ampio spazio sarà riservato ai temi della sostenibilità e dell’innovazione. Il programma prevede infatti seminari dedicati alla biodiversità siciliana, alle nuove tecniche di conservazione e imballaggio, alla blockchain applicata alla filiera ittica e alle prospettive dell’innovazione alimentare. Tra le novità dell’edizione 2026 figura il Mercato degli operatori della pesca, che aprirà il 4 luglio e consentirà ai pescatori locali di presentare e vendere direttamente il pescato del giorno. La giornata sarà inoltre arricchita da laboratori per famiglie, incontri con biologi marini e dimostrazioni pratiche dedicate alle tecniche di pesca sostenibile.

La tradizionale cerimonia del taglio del tonno

Per tutta la durata dell’evento saranno aperti gli stand dedicati ai prodotti tipici Dop e Igp del territorio, le mostre fotografiche sulle tradizioni della pesca, il Piccolo Museo dello Sciere e i laboratori dedicati alla conservazione del pesce azzurro, offrendo ai visitatori un percorso alla scoperta della storia marinara di Marzamemi. Le serate saranno accompagnate dagli spettacoli musicali degli Alter Faber, dei Musikanten con il loro tributo a Franco Battiato, della Noro’s Band e del gruppo Unica Vuci, interprete delle sonorità più autentiche della tradizione siciliana. La manifestazione si chiuderà con il concerto finale del coro Unica Vuci.

«Il Festival del pesce azzurro e tonno in tonnara rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per la promozione dell’identità culturale, marinara ed enogastronomica di Marzamemi. Ogni anno lavoriamo per costruire un evento capace di raccontare il nostro territorio attraverso le sue tradizioni, i suoi prodotti e le persone che vivono il mare ogni giorno. La dodicesima edizione conferma la volontà di valorizzare la filiera ittica locale, promuovere la sostenibilità e offrire ai visitatori un’esperienza autentica fatta di gusto, cultura e condivisione. Tutto questo non sarebbe possibile senza le istituzioni, i consorzi e gli sponsor che ogni anno credono nella manifestazione e premiano l’impegno degli organizzatori» ha dichiarato Nino Campisi, presidente della Pro Loco Marzamemi.