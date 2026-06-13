Vittoriale, al via Tener-a-mente: grandi big della musica sul Lago di Garda

Sarà un'estate con i fuochi d'artificio per Gardone Riviera (Bs), tra grandi concerti al Vittoriale ed eccellenze enogastronomiche nel rinnovato Casinò. Nel comune gardesano, il festival Tener-a-Mente festeggia la sua 15a edizione, dal 26 giugno al 2 agosto. Già 22 mila le prenotazioni per i 15 concerti che si terranno sul palcoscenico lacustre, luogo di eccellenza per i big della musica leggera e del jazz. Una sola parola d'ordine: festival "trasversale" grazie alle sorelle Viola e Rita Costa.

Il suggestivo anfiteatro del Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera, ospiterà la 15a edizione del Festival Tener-a-mente

Ad aprire le danze il 26 giugno Of Monsters and Men, a seguire il super gruppo Beat e ancora Daniele Silvestri, Bollani All Stars,Esperanza Spalding, LP, Diana Krall, Two Door Cinema Club, Chet Faker, Coez, Kings of Convenience, Niccolò Fabi e l'evento speciale “Più Luce”. A settembre poi il festival raddoppia con "Equinozio" senza dimenticare gli 8 concerti di Biagio Antonacci.

Turismo culturale sul Lago di Garda: l'impatto economico dell'evento

Tutta manna insomma per albergatori e ristoratori grazie alle migliaia di turisti e appassionati della grande musica che faranno tappa sulle 3 sponde del Benaco. A due settimane dall'inizio del Festival, sono 6 gli spettacoli tutti esauriti e 3 quelli vicinissimi al sold out. Sono stati venduti migliaia biglietti in 52 paesi del mondo: anzitutto Italia, a seguire Germania, Austria, Regno Unito, Svizzera, Paesi Bassi, Francia e Usa.

«L'incanto del Garda - hanno detto le sorelle Costa, cuore creativo e organizzativo dell'evento internazionale - e della casa di d'Annunzio contribuiscono ad aggiungere fascino all'esperienza offerta dal Festival, ma l'ormai evidente flusso di turismo culturale che Tener-a-mente genera evidenzia come ogni forma di bellezza contribuisca a creare bellezza: il contesto aiuta la musica e l'arte, l'arte valorizza il paesaggio e le proposte culturali. Un dialogo che esalta il patrimonio e aumenta le ricadute economiche su tutto il territorio».

Il successo del Vittoriale e il mistero del nuovo Casinò

Entusiasta il Presidente del Vittoriale Giordano Bruno Guerri. «Mentre molti si lamentano della crisi della cultura, il Vittoriale e il suo Festival riempiono il Parlaggio di spettatori di tutto il mondo, dimostrando che quando si offrono qualità, bellezza e gusto della libertà, il pubblico risponde. E risponde con entusiasmo. Lancio una sfida- ha concluso Guerri - a Rita e Viola Costa: l'anno prossimo attendiamo nella casa del Vate i Rolling Stones!».

Intanto a fine giugno- primi di luglio (le bocche sono rigorosamente cucite e non vi è ancora nessuna conferma ufficiale) è prevista l'apertura nello storico Casinò di una nuova super struttura della ristorazione-turistica e alberghiera ad opera del più famoso pasticcere italiano.

«Non posso dire nulla» ha dichiarato il sindaco di Gardone Adelio Zeni ma, pressato dai giornalisti durante la conferenza stampa di presentazione del Festival, ha confermato che i lavori sono in vista del traguardo e che sono state chieste tutte le autorizzazioni del caso per avviare l'attività. E sarebbe pure programmato un matrimonio. Si attendono smentite...... e conferme.

di Renato Andreolassi

