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giovedì 09 luglio 2026  | aggiornato alle 13:05 | 120253 articoli pubblicati

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Feudo Arancio
Feudo Arancio

senza resident

The Suite Lab, il ristorante di Torino dove gli chef sono sempre diversi

Al terzo piano di Green Pea ha preso forma un progetto senza cuoco residente: ogni appuntamento affida la cucina a un protagonista diverso, con una programmazione che proseguirà per tutto l'anno

 
09 luglio 2026 | 11:14

The Suite Lab, il ristorante di Torino dove gli chef sono sempre diversi

Al terzo piano di Green Pea ha preso forma un progetto senza cuoco residente: ogni appuntamento affida la cucina a un protagonista diverso, con una programmazione che proseguirà per tutto l'anno

09 luglio 2026 | 11:14
 

Le cene con gli chef ospiti non sono una novità. La novità è farle diventare un appuntamento fisso. Succede a Torino, dove al terzo piano di Green Pea ha aperto The Suite Lab, uno spazio che rinuncia allo chef residente per costruire la propria identità attorno a un calendario di cuochi invitati. Una formula che negli ultimi anni si è fatta strada nella ristorazione, ma che qui trova una sede stabile e una programmazione distribuita lungo tutto l'anno.

suite

The Suite Lab, a Torino il ristorante dove ogni menu porta una firma diversa

Il progetto prende forma con Fuori Menu, la rassegna che ha inaugurato l'attività con Yoji Tokuyoshi e che, nelle settimane successive, ha ospitato Enrico Marmo, oggi alla guida del ristorante Momento di Bordighera. Nei prossimi mesi arriveranno Isabella Potì, Francesco Sodano, Jacopo Ticchi, Cesare Battisti e Martino Ruggeri, protagonista anche di una cena a quattro mani con Francesco Marchese del ristorante Fre di Monforte d'Alba.

Per chi ama la ristorazione è l'occasione di ritrovare a Torino, nell'arco di una stessa stagione, chef che normalmente lavorano tra Milano, la Liguria, la Puglia, l'Emilia-Romagna e la Francia. Ogni chef propone il proprio stile e un menu pensato per l'occasione, trasformando ogni serata in un'esperienza diversa dalla precedente. Il risultato è un luogo che cambia volto a ogni appuntamento e che permette di seguire, nell'arco di pochi mesi, percorsi gastronomici molto differenti.

A fare da palcoscenico è la cucina che per anni ha ospitato Casa Vicina, uno degli indirizzi storici della ristorazione torinese. Oggi gli spazi sono organizzati per accogliere brigate sempre diverse e alternare cene d'autore, eventi privati, presentazioni e incontri dedicati al mondo del cibo e del vino. Con The Suite Lab, To Be Events affianca al ristorante Galfer, a Otium Rooftop e all'organizzazione di Buonissima un nuovo spazio dedicato alla cucina d'autore. Una formula che affida il racconto della cucina all'alternanza di chef e ospiti diversi nel corso dell'anno.

Di Piera Genta

The Suite Lab
Via Ermanno Fenoglietti 20 - 10126 Torino
Tel +39 011 664 0129

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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