The Suite Lab, il ristorante di Torino dove gli chef sono sempre diversi

Le cene con gli chef ospiti non sono una novità. La novità è farle diventare un appuntamento fisso. Succede a Torino, dove al terzo piano di Green Pea ha aperto The Suite Lab, uno spazio che rinuncia allo chef residente per costruire la propria identità attorno a un calendario di cuochi invitati. Una formula che negli ultimi anni si è fatta strada nella ristorazione, ma che qui trova una sede stabile e una programmazione distribuita lungo tutto l'anno.

The Suite Lab, a Torino il ristorante dove ogni menu porta una firma diversa

Il progetto prende forma con Fuori Menu, la rassegna che ha inaugurato l'attività con Yoji Tokuyoshi e che, nelle settimane successive, ha ospitato Enrico Marmo, oggi alla guida del ristorante Momento di Bordighera. Nei prossimi mesi arriveranno Isabella Potì, Francesco Sodano, Jacopo Ticchi, Cesare Battisti e Martino Ruggeri, protagonista anche di una cena a quattro mani con Francesco Marchese del ristorante Fre di Monforte d'Alba.

Per chi ama la ristorazione è l'occasione di ritrovare a Torino, nell'arco di una stessa stagione, chef che normalmente lavorano tra Milano, la Liguria, la Puglia, l'Emilia-Romagna e la Francia. Ogni chef propone il proprio stile e un menu pensato per l'occasione, trasformando ogni serata in un'esperienza diversa dalla precedente. Il risultato è un luogo che cambia volto a ogni appuntamento e che permette di seguire, nell'arco di pochi mesi, percorsi gastronomici molto differenti.

A fare da palcoscenico è la cucina che per anni ha ospitato Casa Vicina, uno degli indirizzi storici della ristorazione torinese. Oggi gli spazi sono organizzati per accogliere brigate sempre diverse e alternare cene d'autore, eventi privati, presentazioni e incontri dedicati al mondo del cibo e del vino. Con The Suite Lab, To Be Events affianca al ristorante Galfer, a Otium Rooftop e all'organizzazione di Buonissima un nuovo spazio dedicato alla cucina d'autore. Una formula che affida il racconto della cucina all'alternanza di chef e ospiti diversi nel corso dell'anno.

Di Piera Genta

The Suite Lab

Via Ermanno Fenoglietti 20 - 10126 Torino

Tel +39 011 664 0129