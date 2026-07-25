CUCINA ANDINA
Il Perù a Torino: il ristorante che porta in tavola ceviche, Pisco e sapori delle Ande
A Torino, Kay Essenza Peruviana propone un viaggio nella gastronomia andina tra tradizione e creatività. Guidato dallo chef Cristopher Abarca, il ristorante unisce i classici della cucina peruviana a un Pisco Bar
La cucina peruviana non è più una novità per Torino. Negli ultimi anni i ristoranti dedicati ai sapori andini sono aumentati e oggi l'offerta è più articolata rispetto agli esordi. Tra gli indirizzi che hanno accompagnato questa crescita c'è Kay Essenza Peruviana, il locale aperto nel 2018 da Cristopher Abarca in via Torricelli, che continua a sviluppare una proposta costruita intorno a due elementi: la cucina e il Pisco Bar.
La cena inizia dal piatto che più identifica il Perù. Il ceviche viene preparato con pesce del giorno, leche de tigre, mais choclo e cancha, mantenendo quell'equilibrio tra acidità, freschezza e sapidità che lo ha reso uno dei simboli della gastronomia sudamericana. Accanto arriva la causa, il tradizionale sformato di patate insaporito con ají amarillo, seguito dalle empanadas, tra le preparazioni più diffuse della cucina di casa.
Influenze Nikkei e approccio contemporaneo nei piatti di Cristopher Abarca
Il percorso prosegue con i ravioli di ispirazione nikkei, espressione dell'incontro tra cultura gastronomica peruviana e giapponese, e con il polpo, dove la cucina di Abarca conferma un approccio contemporaneo senza allontanarsi dai sapori più riconoscibili della tradizione.
Pisco Sour e Chilcano: l'esperienza del cocktail bar e della miscelazione
Ad accompagnare i piatti sono due grandi classici della miscelazione peruviana: il Pisco Sour, preparato con il distillato simbolo del Paese, succo di lime, albume e Angostura, e il Chilcano, più fresco e leggero, a base di Pisco, lime e ginger ale. Il cocktail bar è parte integrante del progetto e propone una carta interamente dedicata al Pisco, con interpretazioni classiche e ricette originali.
I dolci tradizionali e l'aroma unico della lucuma
Il finale è affidato ai dolci della tradizione. Gli alfajores, con la loro consistenza friabile, il bombón e la panna cotta alla lucuma, frutto originario delle Ande dal gusto delicatamente caramelato, chiudono una degustazione che attraversa alcune delle preparazioni più rappresentative della cucina peruviana.