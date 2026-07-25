La cucina peruviana non è più una novità per Torino. Negli ultimi anni i ristoranti dedicati ai sapori andini sono aumentati e oggi l'offerta è più articolata rispetto agli esordi. Tra gli indirizzi che hanno accompagnato questa crescita c'è Kay Essenza Peruviana, il locale aperto nel 2018 da Cristopher Abarca in via Torricelli, che continua a sviluppare una proposta costruita intorno a due elementi: la cucina e il Pisco Bar.

Cristopher Abarca, l'anima e lo chef di Kay Essenza Peruviana

La cena inizia dal piatto che più identifica il Perù. Il ceviche viene preparato con pesce del giorno, leche de tigre, mais choclo e cancha, mantenendo quell'equilibrio tra acidità, freschezza e sapidità che lo ha reso uno dei simboli della gastronomia sudamericana. Accanto arriva la causa, il tradizionale sformato di patate insaporito con ají amarillo, seguito dalle empanadas, tra le preparazioni più diffuse della cucina di casa.

Influenze Nikkei e approccio contemporaneo nei piatti di Cristopher Abarca

Il percorso prosegue con i ravioli di ispirazione nikkei, espressione dell'incontro tra cultura gastronomica peruviana e giapponese, e con il polpo, dove la cucina di Abarca conferma un approccio contemporaneo senza allontanarsi dai sapori più riconoscibili della tradizione.

Due empanadas dorate e croccanti pronte, accompagnate da un cocktail dal Pisco Bar

Pisco Sour e Chilcano: l'esperienza del cocktail bar e della miscelazione

Ad accompagnare i piatti sono due grandi classici della miscelazione peruviana: il Pisco Sour, preparato con il distillato simbolo del Paese, succo di lime, albume e Angostura, e il Chilcano, più fresco e leggero, a base di Pisco, lime e ginger ale. Il cocktail bar è parte integrante del progetto e propone una carta interamente dedicata al Pisco, con interpretazioni classiche e ricette originali.

I dolci tradizionali e l'aroma unico della lucuma