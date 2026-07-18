La Cucina Povera torna al Castello del Terriccio tra sapori locali e biodiversità

La 35ª edizione de La Cucina Povera arriva al Castello del Terriccio con un appuntamento dedicato alla cultura gastronomica toscana, alla valorizzazione delle materie prime locali e ai principi dell’agricoltura sostenibile. La manifestazione, promossa dall’Associazione Pro Loco e dal Comune di Castellina Marittima (Pi) in collaborazione col Castello del Terriccio dell'omonimo comune in provincia di Pisa e con Slow Food Costa degli Etruschi, si svolgerà sabato 25 luglio presso il ristorante Terraforte all'interno del Castello.

Il Castello del Terriccio di Terriccio (Pi)

L’iniziativa nasce per approfondire il rapporto tra alimentazione consapevole, tutela del territorio e conoscenza dell’origine degli ingredienti, con particolare attenzione alla stagionalità, alla biodiversità e alla riduzione degli sprechi alimentari.

Tavola rotonda sulla qualità del cibo e sulle produzioni locali

L’evento si aprirà alle ore 18 con il dibattito “Dalla spiga alla tavola: qualità, gusto, benessere. Ma è tutta farina del nostro sacco?”, moderato dal giornalista enogastronomico Leonardo Romanelli. Alla tavola rotonda parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, esperti del settore agroalimentare e protagonisti della cucina italiana: Vittorio Piozzo di Rosignano, Alessandro Giari, Leonardo Marras, Cristiano Tomei, Andrea Marescotti, Daniele Campochiari, Carlo Passera e Lido Vannucchi.

Vittorio Piozzo di Rosignano, alla guida di Castello del Terriccio

Vittorio Piozzo di Rosignano, alla guida di Castello del Terriccio, dichiara: «La cucina della tradizione ci ricorda che la qualità nasce dal rispetto della terra e dei suoi tempi. È una cultura fondata sulla stagionalità, sulla biodiversità, sul lavoro degli agricoltori e sulla capacità di valorizzare ogni ingrediente senza sprechi. Sono gli stessi principi che ispirano ogni giorno il lavoro del Castello del Terriccio, dalla produzione agricola alla cucina di Terraforte. Recuperare questo patrimonio non significa celebrare il passato, ma ritrovare una visione dell'alimentazione più consapevole, autentica e profondamente legata al territorio».

Cena degustazione con Cristiano Tomei e i vini del territorio

Alle ore 20:30 il programma proseguirà con una cena-degustazione di cucina toscana firmata dallo chef stellato Cristiano Tomei, executive chef del ristorante Terraforte.

Chef Cristiano Tomei, del ristorante Terraforte