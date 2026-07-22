TORINO
Laboròt a Rivalta: la nuova casa per eventi gastronomici a Cascina Pariani
A Rivalta (To) Laboròt a Cascina Pariani è uno spazio esclusivo firmato da Mattia e Anna Pariani dedicato a cene private, degustazioni ed eventi aziendali. Legata alla storia gastronomica locale, la cascina si avvale di grandi partner enogastronomici
A Rivalta c'è una cascina che torna a parlare di gastronomia. A Cascina Pariani, Laboròt apre le porte solo in occasione di cene, degustazioni, incontri culturali ed eventi privati dedicati a piccoli gruppi. La cascina si trova nel centro storico del paese, di fronte al monastero benedettino dell'XI secolo. La sua storia è da sempre legata al cibo. Per molti anni ha ospitato uno dei forni e, nel dopoguerra, anche un punto dove si vendevano pane, frutta, verdura e animali da cortile. Oggi quella vocazione continua in una forma diversa, mantenendo al centro la tavola come luogo di incontro.
L'iniziativa della famiglia Pariani: esperienze e laboratori
L'idea è di Mattia e Anna Pariani, che hanno riunito in cascina il patrimonio di relazioni costruito in oltre vent'anni di lavoro con produttori, cuochi, pasticceri e aziende del settore alimentare. Le materie prime arrivano proprio da questa rete di collaborazioni, sviluppata negli anni con realtà artigianali e marchi di riferimento. Ogni incontro può assumere una forma diversa: una cena privata, una degustazione guidata, un laboratorio oppure un'attività dedicata alle aziende. Tra le proposte c'è anche quella di preparare insieme una conserva di pomodoro da portare a casa, trasformando un'attività di gruppo in un ricordo concreto della giornata.
Eccellenze partner, alta cucina e mixology d'autore
Attorno a Laboròt si ritrovano alcune aziende del mondo enogastronomico, tra cui la famiglia Bava, Giulio Cocchi Spumanti, Valrhona, Tartuflanghe, Velier, Coalvi, Pedemontis e Marchesi Frescobaldi. Per Laboròt è stato realizzato anche un Alta Langa a marchio dedicato. La consulenza gastronomica è affidata a Igor Macchia, corporate chef de La Credenza Group, mentre il coordinamento della cucina è seguito da Emanuele Pettinicchio. La proposta di mixology porta invece la firma del bartender Daniele Macciò del cocktail bar 18-70 di Bra. L'offerta si completa con un piccolo negozio dedicato ai prodotti selezionati dalla famiglia Pariani e con due appartamenti, Lavanda e Ulivo, pensati per chi desidera fermarsi a soggiornare nella cascina anche dopo una serata.