A Rivalta c'è una cascina che torna a parlare di gastronomia. A Cascina Pariani, Laboròt apre le porte solo in occasione di cene, degustazioni, incontri culturali ed eventi privati dedicati a piccoli gruppi. La cascina si trova nel centro storico del paese, di fronte al monastero benedettino dell'XI secolo. La sua storia è da sempre legata al cibo. Per molti anni ha ospitato uno dei forni e, nel dopoguerra, anche un punto dove si vendevano pane, frutta, verdura e animali da cortile. Oggi quella vocazione continua in una forma diversa, mantenendo al centro la tavola come luogo di incontro.

Anna e Mattia Pariani

L'iniziativa della famiglia Pariani: esperienze e laboratori

L'idea è di Mattia e Anna Pariani, che hanno riunito in cascina il patrimonio di relazioni costruito in oltre vent'anni di lavoro con produttori, cuochi, pasticceri e aziende del settore alimentare. Le materie prime arrivano proprio da questa rete di collaborazioni, sviluppata negli anni con realtà artigianali e marchi di riferimento. Ogni incontro può assumere una forma diversa: una cena privata, una degustazione guidata, un laboratorio oppure un'attività dedicata alle aziende. Tra le proposte c'è anche quella di preparare insieme una conserva di pomodoro da portare a casa, trasformando un'attività di gruppo in un ricordo concreto della giornata.

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