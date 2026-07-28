Immersa nel verde e situata a pochi minuti dal centro, la piscina è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20. La vasca misura 25 metri per 7, con una superficie complessiva superiore ai 170 metri quadrati, mentre l'area solarium può accogliere fino a 66 persone. L'accesso è disponibile tramite prenotazione e comprende lettino e telo piscina, permettendo sia ai turisti sia ai residenti di trascorrere una giornata all'insegna del benessere senza allontanarsi dalla Capitale.