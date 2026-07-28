ESTATE A ROMA
Non serve andare al mare: il Barceló Roma apre la piscina anche ai non ospiti
Con l'estate nel vivo, il Barceló Roma apre la piscina anche ai non ospiti, offrendo day pass, lettini, formule con pranzo e servizi dedicati. Un'alternativa al caldo cittadino senza lasciare la Capitale
Con l'arrivo della piena stagione estiva, il Barceló Roma amplia la propria offerta aprendo la piscina anche ai non ospiti dell'hotel. La struttura si propone come una soluzione dedicata a chi desidera trovare refrigerio senza lasciare la città, trasformando gli spazi esterni in un punto di riferimento per il relax a Roma durante i mesi più caldi.
Piscina Barceló Roma: day pass e servizi per vivere l'estate in città
Immersa nel verde e situata a pochi minuti dal centro, la piscina è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20. La vasca misura 25 metri per 7, con una superficie complessiva superiore ai 170 metri quadrati, mentre l'area solarium può accogliere fino a 66 persone. L'accesso è disponibile tramite prenotazione e comprende lettino e telo piscina, permettendo sia ai turisti sia ai residenti di trascorrere una giornata all'insegna del benessere senza allontanarsi dalla Capitale.
Per chi cerca un'esperienza ancora più esclusiva sono disponibili otto lettini balinesi, progettati per ospitare fino a tre adulti oppure due adulti e due bambini, con formule dedicate di mezza giornata o giornata intera. L'offerta include inoltre un cocktail di benvenuto accompagnato da frutta fresca, acqua durante la permanenza e un aperitivo.
Day Pass con pranzo: l'offerta estiva del Barceló Roma
Il Day Pass può essere completato con una formula che comprende anche il pranzo. Oltre all'accesso alla piscina, al lettino e al telo, il pacchetto include un primo piatto, un dolce e una bevanda, offrendo un'esperienza pensata per chi desidera trascorrere l'intera giornata in hotel. Con questa proposta il Barceló Roma amplia l'offerta dedicata al tempo libero, intercettando la crescente domanda di piscine d'hotel aperte al pubblico. Un'opportunità per vivere l'estate in città tra relax, servizi e comfort, senza affrontare spostamenti verso le località balneari e mantenendo gli standard di ospitalità di una struttura internazionale.