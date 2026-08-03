Nuova apertura per Starbucks, la catena statunitense di caffetterie, che insieme a Percassi, licenziatario esclusivo del marchio in Italia, ha inaugurato uno store all’interno di Valmontone Outlet, in provincia di Roma. Con questo nuovo indirizzo, il gruppo ha raggiunto quota 52 locali nel Paese, di cui 8 nel Lazio, e ha introdotto un format dedicato a raccontare più da vicino il percorso del caffè, dal chicco alla tazza.

Starbucks continua a crescere: Valmontone porta a 52 gli store in Italia

Il nuovo store nella Premium Plaza

La scelta è ricaduta su una delle shopping destination più frequentate d’Italia, capace di accogliere ogni anno oltre sette milioni di visitatori. Il locale ha trovato spazio nella Premium Plaza e si sviluppa su una superficie di circa 100 metri quadrati, con 24 posti a sedere interni e 28 all’esterno, ai quali si aggiungerà successivamente un ulteriore dehor. Gli ambienti, segnati dai richiami al verde del marchio, sono stati organizzati attorno al caffè e alle diverse fasi della sua lavorazione.

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Una Coffee Experience dedicata al viaggio del chicco

A caratterizzare il nuovo store è soprattutto la Coffee Experience, pensata per accompagnare i clienti lungo l’intero viaggio del chicco, dalla selezione delle origini alle tecniche di tostatura, fino ai diversi metodi di estrazione. L’area dedicata accoglie silos con chicchi selezionati, pannelli sulle caratteristiche delle miscele e contenuti che illustrano le varie fasi della lavorazione. Nel punto vendita trovano spazio alcune delle miscele più note di Starbucks, tra cui Blonde Espresso Roast, Caffè Verona e la stagionale Kati Kati Blend. Tutte sono state rese disponibili anche per l’acquisto, insieme al servizio gratuito di macinatura direttamente nello store.

Gli interni del nuovo Starbucks Valmontone

Tredici nuove assunzioni dal territorio

L’apertura ha portato anche all’inserimento di 13 partner, tutti provenienti dal territorio, rafforzando così la presenza del marchio nell’area e il rapporto con la comunità locale.