Le novità di Molino Spadoni a Uniday Expo

Molino Spadoni sarà presente con uno stand a Uniday Expo, rassegna riservata ai professionisti del mondo Horeca (Siracusa, 12-15 marzo 2023). L’azienda proporrà uno speciale show cooking con il “maestro dei lievitati” Renato Bosco, Brand Ambassador dell’azienda e socio Euro-Toques Italia, in programma domenica 12 marzo con un doppio appuntamento: alle ore 12:00 la “pizza doppio crunch” e alle 15:00 “la pizza in padellino”.

Nello spazio Molino Spadoni tutte le ultime novità nel mondo farine e miscele, ognuna con caratteristiche altamente distintive, che rispondono alle differenti esigenze che si manifestano in cucina: la Farina Professionale XLL – Extra Lunghe Lievitazioni, per i professionisti che hanno la necessità di realizzare impasti con lunghissime lievitazioni ad alta idratazione, il Preparato per Pinsa alla Romana, per offrire un piatto di grande tendenza, e due proposte funzionali del brand AlimentazionE DedicatA Molino Spadoni come il Preparato a Basso Indice Glicemico, arricchito con amido resistente e inulina per ridurre l’assorbimento degli zuccheri e tenere sotto controllo la glicemia post-prandiale, e il Preparato SuperProteiN, che intercetta l’alta richiesta di prodotti ricchi in proteine.

Protagonisti saranno anche i panificati surgelati, semilavorati artigianali ottenuti con biga, pasta madre e stesi a mano. Pronti all’uso - cotti finiti o da finire -, anti spreco e ideali per tenere sotto controllo il food cost, sono ad alto contenuto di servizio e consentono una maggior facilità di utilizzo e una reale semplificazione del lavoro, con risultati sempre costanti anche con differenti operatori in cucina. In particolare, allo stand saranno presenti le comode Ciabattine pretagliate e la gamma di Pinse frozen, ma anche i recentissimi PanPinsa, le nuove schiacciatine pretagliate pronte da farcire disponibili in diverse versioni, e le new entry della linea di Focaccine senza glutine confezionate singolarmente nel pratico film “ovenable” adatto per il rinvenimento in forno senza contaminazioni, che semplificano la gestione dei clienti celiaci o intolleranti al glutine, dando loro la preziosa possibilità di scegliere tra diverse varianti di gusto.

La presenza di Molino Spadoni a Uniday Expo consentirà di incrementare l’awareness del brand, sia nel comparto ambient sia in ambito gelo, in un territorio strategico come quello della Sicilia Orientale, che sta dando grandi soddisfazioni, ma che può ancora crescere. L’azienda avrà modo di presentare i vantaggi dei proprio prodotti più significativi, valorizzando la competenza ultracentenaria nell’arte molitoria, l’ampiezza di gamma che risponde ad ogni esigenza e tutto il know how maturato nella lavorazione attraverso processi controllati, con la garanzia per gli operatori della ristorazione di coniugare qualità, resa e costanza nei risultati. Un’importante occasione per far conoscere il valore dei prodotti Molino Spadoni e formare la forza vendita del partner distributivo locale, incrementando la share rispetto ai competitor.

