Agugiaro&Figna, il molino di Collecchio apre le porte ai visitatori

Agugiaro & Figna, storica azienda dell’arte molitoria italiana, leader nella macinazione del grano tenero, è pronta ad aprire le porte dei suoi molini al pubblico con “Molini a porte aperte”, evento organizzato da Italmopa - Associazione Industriali Mugnai d’Italia.

Sabato 20 maggio sarà possibile, infatti, immergersi in una visita guidata tra i segreti dell’arte molitoria di uno dei maggiori gruppi italiani del mondo della farina, presso la sede di Collecchio (Pr).

I visitatori saranno accompagnati in un tour dello stabilimento per conoscere da vicino il processo di macinazione del grano e scoprire come nascono i diversi tipi di farina.

Il molino di Collecchio (Pr)

Il tour inizierà con un’introduzione agli ospiti del mondo del grano e una full-immersion nell’affascinante settore delle farine, fino alla presentazione dei prodotti realizzati da Agugiaro & Figna.

Nel corso della visita il pubblico avrà l’opportunità di scoprire l’evoluzione del processo molitorio grazie alle nuove tecnologie, pur mantenendo inalterato il know how originario.

Si suggeriscono abbigliamento e scarpe comode per godersi al meglio la giornata. Le visite saranno organizzate in 4 turni della durata di un'ora e mezza ciascuno, selezionabili in fase di registrazione.

È necessario prenotare la visita e scaricare il biglietto su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-molini-a-porte-aperte-collecchio-629111719087 scegliendo tra gli orari proposti:

8:30 - 10:00;

11:00 - 12:30;

14:00 - 15:30;

16:00 - 17:30.





