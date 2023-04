Alta Cucina & Farina, la linea professionale di Agugiaro & Figna Molini

La farina è un elemento vitale in cucina, ecco perché Agugiaro & Figna Molini ha studiato “A&F”, acronimo di “Alta Cucina e Farina”, la linea professionale composta da otto diverse referenze, specifiche per ogni esigenza in cucina: Mora, Duttile, Vigorosa, Pasta Linda, Emilia, E-Legante, Panfocaccia e Panmuesli. Attraverso la macinazione “gentile”, ottenuta con procedimenti meccanici non invasivi, vengono preservate del tutto le caratteristiche organolettiche dei grani utilizzati: in pratica, a parità di impianti, viene macinata una quantità inferiore di frumento per mantenere la miglior qualità della farina.

Alla scoperta delle farine Duttile, Vigorosa, Mora e Pasta Linda di Agugiaro & Figna Molini

La linea professionale A&F nasce dalla secolare esperienza molitoria di Agugiaro & Figna Molini ed. Una gamma completa per valorizzare ogni singola ricetta nel rispetto della tradizione e supportare la creatività dei cuochi.. La linea infatti si compone di farine per specifici utilizzi, sfarinati di grano tenero e grano duro per pasta fresca, miscele a base di semi e cereali per caratterizzare pani, focacce e dolci da colazione e miscele per pani e focacce a breve lievitazione per ampliare l’offerta del cestino del pane. A&F si presenta in comodi formati da 2kg ideali per planetarie da banco. Per ogni referenza un utilizzo in più, per offrire al cuoco la possibilità di esprimersi secondo personalità, stile e tradizione.

Duttile, una farina di tipo 00 equilibrata per frolle e impasti friabili, montati, soffici e areati, morbidi e fondenti, pasta fillo e brevissime lievitazioni. Molto estensibile, poco elastica conferisce friabilità a piadine, tigelle, grissini e crackers e consistenza fondant. Vigorosa è invece una farina di tipo 0 di grande tenuta, ideale per tutte quelle preparazioni che necessitano di lunghe lievitazioni, come pani e prodotti lievitati sfogliati, pani e pizze con metodo diretto a lunga lievitazione, e pre impasti brevi. Vigorosa offre un supporto robusto in fase di lievitazione ed è adatta per quelle preparazioni che richiedono un apporto considerevole di grassi.

Alta Cucina e Farina, la linea professionale composta da otto diverse referenze di Agugiaro & Figna Molini

Senza dimenticare le farine Emilia, E-Legante, Panfocaccia e Panmuesli di Agugiaro & Figna Molini

a macinazione extravergine e a granulometria fine che mantiene le frazioni esterne più nobili del chicco, cruschello, tritello, germe di grano che conferiscono carattere, sapore intenso ma dolce e rotondo. Mora è pensata per essere utilizzata in purezza nella lievitazione di prodotti da forno come pizza, pane, lievitati sfogliati, ma anche in blend, miscelata a farine tradizionali, per arricchire di sapore prodotti come croissant, pasta brioche, pasta sfoglia, cake, pane in cassetta, pasta fresca tipo gnocchi.che ha la capacità di mantenere vivo il colore della pasta grazie al basso contenuto di ceneri che ne evita l’ingrigimento. È setosa al tatto e veloce da impastare e da amalgamare. Ideale per pasta laminata e per pasta trafilata, ripiena e non.

Per una pasta fresca dalla consistenza ruvida c’è invece Emilia, uno sfarinato grano tenero e di semola di grano duro. Il grano duro conferisce una colorazione giallo paglierino anche in assenza di tuorlo. La farina di grano tenero bilancia perfettamente l’equilibrio tra estensibilità e tenacità, conferendo ottima tenuta in cottura. Perfetta per pasta ripiena e per tutta la pasta fresca, laminata, estrusa, a macchina, a mano, lunga e corta, con e senza uova. E-Legante è un farina per fritture caratterizzata da un esclusivo sistema di tostatura a vapore che consente a questa farina di aderire perfettamente agli alimenti umidi, di formare una barriera uniforme e salda all'olio di frittura che rimane chiaro e pulito. Se utilizzata per la produzione di una pastella permette di addensare al meglio i liquidi evitando la sineresi alla crema abbattuta in frigorifero e garantisce la massima stabilità in cottura. Adesiva anche senza pastella dona piacevolezza alla frittura anche ricondizionando in olio. Non crea collosità e gommosità nella masticazione favorendo friabilità e scioglievolezza.







Panfocaccia è una miscela di grano tenero tipo 0, lievito essiccato e farina di grano tenero maltato ideale per la produzione di pani, piccoli bocconcini lievitati e focaccine per il cestino del pane. Favorisce l’adeguata forza ed elasticità dell’impasto per prodotti soffici al cuore e croccanti all’esterno. Panmuesli, è una miscela di 5 cereali e semi di girasole lino, e sesamo che conferisce note aromatiche tostate e infonde intensità a tutte le preparazioni da forno. Da utilizzare in purezza o in blend per pane casareccio o pane in cassetta o come ingrediente caratterizzante per preparazioni anche dolci. I suoi semi setacciati sono ideali per la stesura di grissini e crackers.

Agugiaro & Figna Molini

Via Monte Nero 111 - 35010 Curtarolo (Pd)

Tel 049 9624611