I prodotti food di Wörndle Interservice alla fiera Hotel 2022

Dal 17 al 20 ottobre 2022, Fiera Bolzano ospita l’attesa fiera Hotel 2022, dedicata ai professionisti dell’hotellerie e della gastronomia. Un appuntamento prezioso, che si rinnova ormai da oltre quarant’anni, rivolto agli operatori del settore e che costituisce un insostituibile occasione di incontro, informazione e formazione per aziende, albergatori e ristoratori.

Mai come quest’anno la manifestazione è attesa anche per avere il polso della situazione italiana dopo le difficili stagioni appena trascorse.

Wörndle Interservice – Gran Chef sarà ancora una volta presente perché si riconosce perfettamente nei tre ingredienti evocati nel sottotitolo della manifestazione stessa: sostenibilità, qualità, innovazione. Nell’assortimento di oltre 8.000 prodotti alimentari e non, spicca la linea Gran Chef, il brand dell’azienda altoatesina che rappresenta quanto di meglio si possa desiderare nell’ambito della distribuzione del food con oltre 1800 prodotti attentamente selezionati provenienti da tutto il mondo come pesce fresco, carne fresca, frutta e verdura, oltre a prodotti per la prima colazione e non food.

In occasione di Hotel 2022, Wörndle - Gran Chef esporrà in particolare una scelta di formaggi regionali italiani Dop, ostriche “Les huitres de Bretagne” e lombate selezionate con straordinaria marezzatura. Inoltre, quest’anno Wörndle sostiene l’iniziativa dell’ Associazione Cuochi Skv dedicata alla mela sudtirolese, che è considerata dai consumatori tra le migliori possibili.

Le mele, di cui verrà offerto un omaggio, saranno corredate da schede informative sulle possibili applicazioni in cucina di un ingrediente così nobile e naturale. Concorrono all’iniziativa anche il Consorzio Mele Alto Adige, VOG Products e il mulino Rieper.

Nello stand di Grand Chef avranno risalto anche le insalate proposte dall’azienda agricola Floriamo, sinonimo di freschezza e sapore, oltre una selezione di accessori professionali e complementi per la cucina del partner Rechberger, azienda austriaca fornitore leader della ristorazione. Special guest sarà poi il cuoco giapponese Masaki Okada, maestro riconosciuto nell’ambito della complessa preparazione del sushi. Per l’occasione lo chef, che ha lavorato in numerosi ristoranti italiani e ha partecipato a programmi televisivi, abbinerà alle sue specialità i funghi nobili proposti dall’azienda Kirnig e il salmerino offerto da Schiefer: un connubio del tutto particolare intrigante tra la cucina giapponese e i prodotti del territorio altoatesino.

Afferma Helmut Woerndle, patron dell’azienda da lui fondata oltre cinquant’anni fa: «Hotel 2022 ci permetterà di far conoscere tutta l’enorme potenzialità della nostra distribuzione, nell’assoluto rispetto di sostenibilità, qualità e innovazione, valori ai quali ci ispiriamo e che costituiscono il centro del nostro impegno quotidiano per valorizzare il meglio della produzione alimentare mondiale».

Wörndle Interservice – stand C19/38 - Hotel 2022- Fiera Bolzano dal 17 al 20 ottobre 2022

Wörndle Interservice srl

Via Einstein - 39100 Bolzano (BZ)

Tel 0471 553500

