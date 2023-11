Tecnoinox, Silvia Gregorin nuovo marketing manager dell'azienda

L'azienda di Porcia ha individuato in Silvia Gregorin il profilo manageriale per ideare e coordinare le attività di marketing e comunicazione omnicanale per il brand Tecnoinox in Italia e sui mercati esteri. Silvia Gregorin proviene da Mcz Group, all'interno del quale negli ultimi tre anni ha rivestito il ruolo di Direttore Marketing di Cadel srl. La nuova marketing manager Tecnoinox, inoltre, vanta una ventennale esperienza professionale in comunicazione, digital e trade marketing, product management, brand management, retail e vendite maturata ricoprendo incarichi di crescente responsabilità - in Italia e all'estero - in primarie aziende operanti in settori che vanno dai Ped al mondo fashion e al Riscaldamento, tra cui Electrolux, Compar Spa-Gruppo Bata, Benetton, Noukie's e The Cotton Group.

«Sono entusiasta della nuova sfida che mi attende e di entrare a far parte di una realtà come Tecnoinox, guidata da una visione che pone al centro il rispetto per le persone e l'essere parte di un team. Porto con me la consapevolezza dell'importanza del lavoro svolto da chi mi ha preceduto e metterò a disposizione la mia esperienza per valorizzare al meglio l'identità e i valori del brand Tecnoinox, per ottimizzare tutte le opportunità che ci offre il mercato, rafforzando il dialogo con gli stakeholder interni ed esterni all'azienda» commenta Silvia Gregorin.

Al primo posto nell'agenda della marketing manager Tecnoinox figura confermare e rafforzare ulteriormente il posizionamento dell'Azienda friulana, che nel 2024 festeggerà i 40 anni di attività, quale punto di riferimento qualitativo nelle soluzioni professionali di cottura. La promessa del brand Tecnoinox, infatti, è quella di soddisfare l'imperativo di chef, ristoratori e professionisti del Foodservice, ossia lavorare in una cucina su cui fare pieno affidamento, nella quale ogni passaggio sia semplice, efficiente e profittevole, grazie all'expertise integrale acquisito nella progettazione e realizzazione di strumenti che combinano innovazione tecnologica e performance con comprovate doti di robustezza costruttiva, semplicità e affidabilità.

