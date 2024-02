Liceo del Made in Italy, che flop: solo 375 gli studenti iscritti in tutta Italia

Le iscrizioni per il liceo del Made in Italy, indirizzo per le scuole secondarie fortemente voluto dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, sono state un flop. Come riferito dal ministero dell'Istruzione, infatti, sono stati solamente 375 gli studenti iscritti, un numero equivalente allo 0,08%, degli iscritti totali. Non è andata tanto bene neanche ai nuovi istituti sperimentali tecnici professionali col percorso breve 4+2, che sono stati scelti da 1669 studenti, pochi per riuscire a riempire le prime classi di tutte e 172 le scuole che avevano scelto di aderire alla sperimentazione. Bene, invece, gli altri licei (che continuano a essere preferiti) e gli istituti tecnici e professionali (che mostrano un lieve trend in crescita).

Liceo del Made in Italy, è flop di iscrizioni

Sul flop del liceo del Made in Italy, poi, è arrivato il commento del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara: «È comunque un risultato importante e non scontato. È importante aver ampliato l'offerta formativa a disposizione degli studenti italiani venendo incontro alle esigenze e alle nuove sfide del mondo del lavoro, è la strada giusta per una scuola di successo per i nostri ragazzi».

