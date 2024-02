Gennaro Pepe, della pizzeria “I Vesuviani”, vince Fior… di Teglia 2023

La finale di Fior… di Teglia 2023, iniziativa siglata 50 Top Pizza e Latteria Sorrentina, che rende omaggio ai giovani talenti della pizza in teglia, si è svolta lunedì 22 gennaio 2024 a Napoli, presso il Refettorio Made in Cloister, la mensa sociale nata dalla collaborazione tra la Fondazione Made in Cloister e Food for Soul di Massimo Bottura. Dopo un'attenta valutazione da parte della giuria, è stata decretata come prima classificata “Carcioffola“, la pizza in teglia di Gennaro Pepe della pizzeria I Vesuviani, a Pomigliano d'Arco (Na).

Gennaro Pepe, vincitore di Fior... di Teglia 2023

Al secondo posto “Illusione di Margherita” di Giammarco Ambrifi, di Pizzeria della Passeggiata a Priverno (Lt). Infine, al terzo posto ex aequo “Serenissima” di Francesco Corcione, di Prego Pizza Lab a Spinea (Ve); “Gallina Domenicale” di Davide Mogno, di Surlì Più Pizzeria a Mirano (Ve); “Broccoli & Saor” di Lorenzo Zamengo, di Grigoris a Venezia.

Ai giovanissimi partecipanti è stato chiesto, partendo dai latticini di Latteria Sorrentina, di realizzare, con creatività e rispetto delle materie prime e della stagionalità, una pizza in teglia che valorizzasse un prodotto tipico territoriale di stagione e che avesse tra gli ingredienti, almeno uno dei latticini firmati Latteria Sorrentina (fiordilatte, provola, fuscella, ricotta, stracciatella).

