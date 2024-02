50 Top Pizza 2024, tutto quello che c'è da sapere: date, tappe e novità

Si preannuncia un 2024 globale per 50 Top Pizza, il network online che comunica lo straordinario movimento della pizza nel mondo dal 2017. Per la prima volta ci sarà anche una classifica per l'America latina. Si comincia dalla guida 50 Top Pizza Asia - Pacific, che sarà presentata il 4 marzo a Tokyo, con la cerimonia di premiazione all'Istituto italiano di cultura e il successivo party all'Ambasciata d'Italia. Poi sarà la volta della prima edizione della classifica 50 Top Pizza Latin America, che si terrà il 17 aprile presso l'Istituto Italiano di Cultura a Rio de Janeiro.

Tutto quello che c'è da sapere su 50 Top Pizza 2024

50 Top Pizza, tutti gli appuntamenti per l'edizione 2024

Il 13 maggio è prevista la sesta edizione della guida 50 Top Pizza Europa (Italia a parte), che quest'anno sarà svelata a Madrid, presso la Fundación Pablo VI, con la grande novità della Spain Pizza Week (Semana de la pizza en España), che coinvolgerà le principali città. Per l'occasione, sarà presentata una selezione speciale per la Spagna di oltre 100 pizzerie, tra indipendenti e catene artigianali, le quali daranno vita ad un programma di attività che mira a coinvolgere il mondo dell'enogastronomia di qualità in Spagna proprio nei giorni della presentazione della guida Europa.

Madrid sarà la prima tappa europea di 50 Top Pizza

Il 25 giugno sarà la volta della guida 50 Top Pizza Usa, che verrà presentata a New York, nel White Space Chelsea del Chelsea Market, iconico punto di ritrovo per gli appassionati del buon cibo nella Grande Mela. Il 10 luglio verrà presentata la guida 50 Top Pizza Italia, per la prima volta a Milano, nello storico Teatro Manzoni, in pieno centro cittadino. Nella settimana della presentazione, si svolgerà il Milan Pizza Week, dedicato alla città meneghina. Il 10 settembre si torna a Napoli, capitale della pizza, per incoronare le 100 migliori pizzerie del mondo con 50 Top Pizza World, in un countdown mozzafiato nel Teatro Mercadante, fresco di ristrutturazione. L'edizione 2024 si chiuderà il 26 e il 27 novembre a Londra, con il World Pizza Summit, all'interno dell'European Pizza & Pasta Show, e la premiazione delle migliori catene artigianali di pizzerie al mondo, 50 Top World Artisan Pizza Chains.

«Siamo molto orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto in questi anni - affermano i curatori della guida Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere. I punti di forza sono, senza dubbio, la fruibilità: tutte le guide firmate 50 Top Pizza sono completamente gratuite, tradotte in inglese e integrate ad un servizio di geolocalizzazione; ma anche l'immediatezza: tutte le guide sono consultabili online e questo permette al lettore di essere aggiornato in tempo reale sulle informazioni che riguardano i locali presenti; e, soprattutto, Il metodo di giudizio al servizio del lettore».

50 Top Pizza, gli appuntamenti in breve

4 marzo: 50 Top Pizza Asia - Pacific 2024 - Istituto Italiano di Cultura, Tokyo

50 Top Pizza Asia - Pacific 2024 - Istituto Italiano di Cultura, Tokyo 17 aprile : 50 Top Pizza Latin America - Istituto Italiano di Cultura, Rio de Janeiro

: 50 Top Pizza Latin America - Istituto Italiano di Cultura, Rio de Janeiro 13 maggio : 50 Top Pizza Europa - Fundación Pablo VI, Madrid

: 50 Top Pizza Europa - Fundación Pablo VI, Madrid 25 giugno : 50 Top Pizza Usa - White Space Chelsea, New York

: 50 Top Pizza Usa - White Space Chelsea, New York 10 luglio : 50 Top Pizza Italia - Teatro Manzoni, Milano

: 50 Top Pizza Italia - Teatro Manzoni, Milano 10 settembre : 50 Top Pizza World - Teatro Mercadante, Napoli

: 50 Top Pizza World - Teatro Mercadante, Napoli 26-27 novembre: 50 Top World Artisan Pizza Chains & World Pizza Summit - nel corso di The European Pizza & Pasta Show, Londra

50 Top Pizza, i vincitori dell'edizione 2023

In attesa di scoprire i vincitori dell'edizione 2024, è interessante notare che nell'anno precedente, le migliori pizzerie al mondo erano due: I Masanielli di Francesco Martucci a Caserta e Una Pizza Napoletana di Anthony Mangieri a New York.

I primi tre classificati di 50 Top Pizza 2023

Terzo posto per Sartoria Panatieri a Barcellona. Quarto posto per The Pizza Bar On 38th a Tokyo e quinto I Tigli a San Bonifacio. Il Premio Speciale di Pizzaiolo dell’Anno va a Michele Pascarella di Napoli on the Road a Londra. La Pizza dell’Anno è Culatello, Black Tasmanian Cherries marinated in Marsala, Gorgonzola cream, Mozzarella, Balsamic Vinegar di Crosta Pizzeria, a Makati, nelle Filippine.