L'Ais premia 5 scuole nella Giornata nazionale della cultura del vino e dell'olio

L'edizione 2024 della Giornata nazionale della cultura del vino e dell'olio, promossa dall'Associazione italiana sommelier (Ais) con il patrocinio del ministero della Cultura, del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e del ministero dell'Istruzione e del merito, ha premiato cinque istituti scolastici con prestigiose borse di studio.

L'Ais premia cinque scuole con borse di studio

Ecco i vincitori:



Ipssar Polo G. Celli di Piobbico (Pu)

IIS Carlo Barletti di Ovada (Al)

IIS Giorgio Vasari di Figline Valdarno (Fi)

Istituto Professionale Alberghiero Costa Smeralda di Arzachena (Ss)

IIS di Ceccano (Fr)

Le borse di studio, interamente finanziate dall'Ais, sono rivolte agli studenti delle scuole del secondo ciclo e mirano a promuovere la conoscenza della storia economica dei territori, delle tradizioni culturali legate alla produzione enologica e olearia e del patrimonio culturale ad esse associato. Gli studenti vincitori saranno coinvolti nella nuova edizione 2024 del progetto. Dovranno elaborare, attraverso lo studio di una pietanza, di un prodotto gastronomico tradizionale italiano o di una pratica di lavorazione, una relazione che ne evidenzi gli elementi originali che lo riconducano al concetto di confronto e intreccio culturale, tipico dell'area mediterranea.

«La Giornata nazionale della cultura del vino e dell'olio è stata un grande successo e un'importante occasione per celebrare la cultura mediterranea e il suo legame profondo con il vino e l'olio. Con orgoglio e immenso piacere siamo giunti alla quattordicesima edizione, quattordici anni in cui Ais continua a ribadire il proprio impegno nella divulgazione della cultura enologica e olearia italiana. Per rafforzare questo impegno, abbiamo messo a disposizione cinque borse di studio, interamente finanziate dall'associazione, rivolte agli studenti delle scuole del secondo ciclo, in linea con il protocollo d'intesa rinnovato nel 2022 con Masaf, Mic e Mim, con i quali collaboriamo per promuovere nelle scuole la conoscenza della storia economica dei territori, delle tradizioni culturali legate alla produzione enologica e olearia e del patrimonio culturale ad esse associato. Per tutti, e in particolare per i giovani, cultura e formazione sono i prerequisiti per un approccio consapevole, condizione fondamentale per evitare condotte dannose e individuare allo stesso tempo strade percorribili per il proprio futuro». Così il presidente nazionale dell'Associazione italiana sommelier, Sandro Camilli.

