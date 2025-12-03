Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 03 dicembre 2025  | aggiornato alle 15:13 | 116109 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rotari
Rotari

La pasticceria Mille di Gabriele Pè conquista Re Panettone 2025

Dal laboratorio di Verolanuova (Bs) emerge un panettone costruito su lievito madre e tecnica impeccabile: il lavoro del team guidato da Nicolò Guaragni consacra un percorso di ricerca costante nei grandi lievitati

 
03 dicembre 2025 | 13:05

La pasticceria Mille di Gabriele Pè conquista Re Panettone 2025

Dal laboratorio di Verolanuova (Bs) emerge un panettone costruito su lievito madre e tecnica impeccabile: il lavoro del team guidato da Nicolò Guaragni consacra un percorso di ricerca costante nei grandi lievitati

03 dicembre 2025 | 13:05
 

Hanno vinto Re Panettone partendo da uno dei luoghi meno conosciuti fra le brume della pianura padana: Verolanuova (da non confondere con Verolavecchia). Nel cuore della Bassa bresciana, a fianco della Basilica di S. Lorenzo dove sono custodite due magnifiche pale del Tiepolo dalle dimensioni monumentali (10 metri di altezza per 5 di larghezza, una dedicata alla Manna), in una delle piazze più belle di Lombardia, hanno creato praticamente dal nulla, nel 2010, la pasticceria Mille.

RE PANETTONE

Il panettone classico della pasticceria Mille di Verolanuova (Bs)

Sotto i settecenteschi portici di piazza Libertà offrono delizie uniche che nascono nel laboratorio specializzato in lievitati e prodotti da forno artigianale. E a Novegro, durante la rassegna di Stanislao Porzio, nella categoria del panettone classico milanese, “Milleha sbaragliato una quarantina di concorrenti provenienti da tutta Italia. Il capo pasticcere Nicolò Guaragni ha convinto le giurie tecniche con un impasto fatto a regola d’arte: lievito madre, farina, uvette e canditi di agrumi in sospensione di cedro diamante e arance navel, burro francese, vaniglia del Madagascar, tuorli d’uovo, zucchero, all’insegna del “Tutto naturale, solo artigianale”.

A Verolanuova c’è soddisfazione per un premio tanto inatteso quanto gradito, che corona anni di impegno soprattutto da parte del titolare e fondatore Gabriele Pè. «Il nostro capo pasticcere Nicolò, classe 1995, dal 2013 si occupa della produzione del panettone e della gestione del lievito madre - rimarca Gabriele - assieme alla squadra composta da Luana Sala, Simone Laffranchi e dal sottoscritto. Passione che ci ha portato a raggiungere grandi risultati. Nel 2024 siamo entrati nella classifica del miglior panettone secondo il Gambero Rosso e quest’anno, oltre a vincere Re Panettone, siamo arrivati al secondo posto a Dissapore. Tutti questi riconoscimenti rappresentano uno sprone a migliorarci e ad andare avanti nel percorso tracciato, rimanendo con i piedi ben piantati per terra, consapevoli che ci sono tanti colleghi in provincia e su tutto il territorio nazionale che fanno prodotti straordinari».

Ma Gabriele Pè non è solo patron di pasticceria Mille e fondatore di una rinomata catena di gelaterie: è simbolo pure di generosità nei confronti della scuola dedicata a S. Tadini, a Mugutu, in Burundi, gestita dalle Suore Operaie di Botticino e diretta da suor Ricca Guaragni. «Siamo in costante contatto - ricorda Gabriele - con la scuola e l’alunno che ha aperto un piccolo ristorante bar, che ha chiamato Mille come noi. L’obiettivo è di dare un supporto costante a questa importante realtà formativa anche con la raccolta fondi, come abbiamo fatto l’estate scorsa con una serata promossa a Verolanuova. Portare aiuti concreti e insegnare un lavoro ai giovani africani: questo il nostro silenzioso impegno».

Di Renato Andreolassi

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Re Panettone Mille pasticceria Verolanuova Nicolò Guaragni Gabriele Pè
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Forst
Elle&Vire
Grana Padano
Robo
Forst
Elle&Vire
Grana Padano
Robo
Quattroerre Group
Fontina DOP

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025