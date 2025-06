Il cuoco e divulgatore Matteo Scibilia entra nei discepoli di Auguste Escoffier

Matteo Scibilia, cuoco e responsabile scientifico di Italia a Tavola, è stato accolto tra i "Discepoli di Auguste Escoffier", una delle associazioni gastronomiche più prestigiose a livello internazionale. Il sodalizio, attivo da oltre mezzo secolo, riunisce migliaia di professionisti che portano avanti la cultura dell'arte culinaria nel solco dell'eredità lasciata da uno dei padri della cucina moderna.

Il cuoco e divulgatore Matteo Scibilia

Les Disciples d'Auguste Escoffier International, ricordiamo, è nata nel 1954 grazie a Jean Ducroux, chef di cucina a Nizza e profondo conoscitore delle ricette elaborate e codificate proprio da Escoffier. Nel corso degli anni, l'associazione si è strutturata in delegazioni sparse in tutti i continenti, arrivando a contare oggi oltre 25mila membri. Dentro ci sono cuochi di grande esperienza, ma anche produttori dell'Horeca, giornalisti enogastronomici, appassionati e sostenitori. Ognuno porta con sé una sciarpa di colore diverso, simbolo del proprio ruolo e del proprio percorso, ma tutti condividono lo stesso orgoglio: quello di far parte di un consesso che continua a dare lustro a chi vi aderisce e che rappresenta un punto di riferimento nella trasmissione della cultura gastronomica.

Che cosa sapere su Matteo Scibilia

Pugliese di nascita, ma milanese d'adozione, Matteo Scibilia porta nei suoi piatti l'incontro tra due territori. Dopo essersi trasferito da Bari a Milano a soli 17 anni, ha iniziato la carriera nel mondo della vendita alimentare lavorando con realtà come Tonno Rio Mare, Ruffino Vini, Selecta, Jolanda de Colò, Gran Chef, Savini Tartufi (Savitar) e infine Longino & Cardenal. È stato Gualtiero Marchesi a suggerirgli di aprire un'attività propria, intuizione che si è concretizzata nel 1990 con l'apertura, insieme alla moglie Nicoletta Rossi, di un wine bar a Vimercate. Poi, nel 1998, l'avvio dell'esperienza più nota: l'Osteria della Buona Condotta a Ornago, portata avanti fino al 2020.

Profondamente legato alla tradizione lombarda, ha fatto del risotto un punto fermo della sua cucina e ha sempre lavorato per valorizzare il territorio e la professione. È stato presidente del Consorzio cuochi e ristoratori di Lombardia, vicepresidente di Confcommercio Brianza ed è stato il primo cuoco a ricevere la medaglia d'argento della Presidenza della Repubblica come benemerito della cultura e dell'arte. Oggi continua il suo impegno come responsabile scientifico di Italia a Tavola, contribuendo a mantenere vivo e attuale il dibattito sul futuro della ristorazione italiana.

