Terza edizione del Master sulla gestione delle imprese di ristorazione 2025

FIPE – Confcommercio e Treccani Accademia consolidano la loro collaborazione con la terza edizione del Master in Gestione delle Imprese di Ristorazione, disponibile a partire dal 27 ottobre 2025. Un’iniziativa formativa altamente specializzata, rivolta a imprenditori, manager e professionisti del settore horeca che desiderano aggiornare le proprie competenze per affrontare le sfide del mercato contemporaneo.

Possibilità di seguire lezioni live e on demand col nuovo Master Fipe-Treccani

Competenze manageriali per affrontare il cambiamento nel food & beverage

Il settore della ristorazione in Italia è in fase di trasformazione. Le imprese sono chiamate ad affrontare una nuova realtà, in cui sostenibilità, digitalizzazione e nuovi stili di consumo giocano un ruolo decisivo. L’integrazione di tecnologie digitali per la gestione degli ordini, i sistemi di pagamento e l’organizzazione operativa si affianca a una crescente attenzione verso ingredienti biologici, piatti plant-based e modelli di business responsabili.

In questo contesto, è indispensabile disporre di strumenti concreti per il controllo di gestione, la definizione di strategie di branding, l’analisi del mercato e l’organizzazione delle risorse umane. Il master nasce per rispondere a queste esigenze, formando figure capaci di guidare l’evoluzione dell’impresa ristorativa in chiave sostenibile ed efficiente.

Un percorso formativo flessibile, accessibile e altamente specializzato

Il Master unisce lezioni on demand, momenti di approfondimento in live streaming e incontri in presenza, offrendo così una formazione flessibile e compatibile con gli impegni lavorativi. L’offerta didattica copre le principali aree funzionali della gestione aziendale: posizionamento strategico, comunicazione e marketing, pianificazione economico-finanziaria, gestione delle risorse umane e strumenti digitali per l’efficienza operativa.

Grazie alla sinergia tra FIPE e Treccani Accademia, il percorso garantisce un approccio multidisciplinare e un contenuto sempre aggiornato, in linea con le trasformazioni del comparto food & beverage. L’obiettivo è formare professionisti capaci di consolidare e far crescere le imprese di ristorazione, rispondendo in modo efficace alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

