Fipe-Treccani: nasce il master per la “Gestione delle imprese di ristorazione”

La ristorazione sta vivendo un momento di profonda trasformazione, e per rispondere alle nuove sfide del mercato è sempre più necessario un approccio manageriale evoluto. È proprio in quest'ottica che Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana pubblici esercizi, e Treccani Accademia hanno unito le loro competenze per lanciare il master in "Gestione delle imprese di ristorazione", un innovativo percorso formativo che prenderà il via il 18 novembre e si protrarrà per cinque mesi.

Master Fipe-Treccani: a chi è rivolto, l'obiettivo e il programma formativo

Il master si rivolge ad imprenditori, dirigenti del comparto e aspiranti tali, offrendo una formazione completa e avanzata per affrontare le complesse dinamiche che caratterizzano il mondo della ristorazione. La formula didattica prevede una combinazione di lezioni on demand, sessioni in live streaming e incontri in presenza, garantendo così la massima flessibilità per i partecipanti. L'obiettivo principale del corso è quello di fornire le competenze manageriali necessarie a rafforzare la gestione delle imprese, favorendo lo sviluppo di modelli di business sostenibili e competitivi.

Fipe-Treccani: il master per chi vuole far crescere la propria attività di ristorazione

Uno degli aspetti distintivi del master è la sua ampiezza tematica, studiata per coprire tutte le aree cruciali della gestione aziendale. Il programma formativo spazia dal branding e dalle strategie di comunicazione, fino alla gestione economica e finanziaria, offrendo strumenti concreti per l'ottimizzazione delle risorse umane e l'adozione di tecnologie digitali avanzate. Si tratta di un percorso studiato non solo per affrontare le esigenze immediate, ma per fornire una visione a lungo termine che consenta di costruire imprese più solide e capaci di adattarsi a un mercato in continua evoluzione.

Stoppani (Fipe): «Il master un supporto alle imprese». Bray (Treccani): «Rafforziamo l'imprenditoria»

Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa per tutto il comparto della ristorazione: «La collaborazione con Treccani, e in particolare con la qualificata Scuola di management Treccani Accademia, rappresenta un salto di qualità nella nostra azione di supporto alle imprese. In un mercato sempre più competitivo, disporre di competenze manageriali adeguate è fondamentale non solo per proiettare le imprese verso il futuro, ma anche per creare maggior valore per tutti». Stoppani ha inoltre evidenziato come una delle principali cause di fallimento delle imprese del settore non sia legata a condizioni economiche sfavorevoli, bensì alla mancanza di competenze gestionali, rendendo quindi la formazione una priorità imprescindibile.

Il master di Fipe-Treccani: un supporto alle imprese

Anche Massimo Bray, direttore generale di Treccani, ha espresso grande soddisfazione per la sinergia nata con Fipe. «Abbiamo unito le nostre forze per mettere in comune le rispettive competenze e sviluppare iniziative capaci di rafforzare il sistema imprenditoriale e migliorare la qualità del capitale umano in un comparto in continua trasformazione come quello dei pubblici esercizi. Il nostro obiettivo è trasferire competenze pratiche e sostenibili, che possano avere un impatto reale e duraturo sulle imprese di ristorazione, permettendo loro di affrontare con successo le sfide attuali e future del mercato».

Il master Fipe-Treccani per creare imprese solide, sostenibili e competitive

Il master rappresenta quindi un passo importante per la crescita professionale di chi lavora o intende lavorare nella ristorazione, con un approccio formativo rigoroso e accessibile, capace di fornire strumenti concreti per affrontare le sfide del presente e progettare il successo futuro delle imprese. Fipe e Treccani Accademia si pongono così in prima linea nel fornire una risposta strutturata e competente alle esigenze del comparto, promuovendo lo sviluppo di nuove competenze manageriali indispensabili per affrontare le nuove dinamiche del mercato e creare imprese solide, sostenibili e competitive.