Davide Malizia riceve la Nocciola d’Oro alla Fiera di Cortemilia

Il maestro pasticcere Davide Malizia sarà ospite d’onore della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia, in programma il 16 e 17 agosto 2025. In occasione dell’inaugurazione ufficiale, prevista per sabato 16 agosto alle ore 18.00 presso il Palazzo Comunale, gli verrà conferito il riconoscimento della Nocciola d’Oro, simbolo della città e premio riservato a personalità che si sono distinte nella valorizzazione delle eccellenze gastronomiche.

Il maestro Apei Davide Malizia

Davide Malizia è uno dei professionisti più autorevoli nel panorama della pasticceria internazionale. Otto volte Campione del Mondo di Pasticceria e Gelateria (una da concorrente e sette come allenatore), ha ottenuto nel 2020 anche il prestigioso Sucre d’Or, che lo ha designato Miglior Artista al Mondo dello Zucchero per un decennio. È il fondatore di Aromacademy, l’accademia di alta formazione con sede a Roma, punto di riferimento per la didattica professionale nel settore dolciario. L’attività formativa si affianca a una continua ricerca su materie prime, tecniche e innovazione.

Membro dell’Associazione Apei (Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana) sin dalla sua fondazione, Malizia è entrato a far parte nel 2024 anche del circuito Relais Desserts International, che riunisce i maestri pasticceri più rappresentativi al mondo. Con Aromacademy, rappresenta oggi una delle realtà più dinamiche nel campo della pasticceria d’alta gamma.

«Un onore per Cortemilia ospitare il Campione del Mondo di Pasticceria alla Fiera Nazionale della Nocciola», dichiarano il sindaco di Cortemilia, Roberto Bodrito, e il consigliere comunale con delega al Turismo, Marco Zunino. «Consegnare al Maestro Malizia la Nocciola d’Oro, simbolo di Cortemilia, conferma ancora una volta il nostro obiettivo di promuovere l’immagine della Nocciola Piemonte IGP delle Langhe, esaltandone le sue qualità al grande pubblico nazionale e internazionale, che trovano la loro massima espressione nelle creazioni d’eccellenza di pasticcerie e gelaterie».

La consegna del premio rappresenta un’occasione per valorizzare la Nocciola Piemonte IGP, ingrediente centrale di molte preparazioni dolciarie, e per rafforzare il legame tra filiera agricola e alta pasticceria. Il riconoscimento a Davide Malizia si inserisce in una strategia culturale volta a rafforzare l’identità gastronomica delle Langhe anche attraverso eventi e testimonial di rilievo nazionale.

