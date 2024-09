Davide Malizia, maestro pasticcere, entra in Relais Desserts con la sua Aromacademy

La pasticceria italiana cresce nel mondo, un grande salto in avanti che si deve alla maestria del pasticcere Davide Malizia che ha raggiunto un traguardo prestigioso: insieme alla sua scuola - Aromacademy - è entrato a far parte di Relais Desserts, l'autorevole associazione francese che riunisce i più grandi maestri pasticceri del mondo.

Davide Malizia insieme a Iginio Massari

Chi è Davide Malizia?

Siciliano di Caltagirone, ha frequentato le più influenti scuole internazionali e colleziona, nel tempo, numerosi successi nel segmento della pasticceria e nell'arte della lavorazione dello zucchero artistico. È maestro Apei (Ambasciatori pasticceri dell'eccellenza italiana), associazione che raduna le più alte maestrie del settore fondata da Iginio Massari. Pluridecorato e più volte premiato con importanti riconoscimenti. È stato medaglia d'oro ai Campionati internazionali di Massa Carrara per lo Zucchero Artistico nel 2005, e i Campionati mondiali di Lussemburgo (World Culinary Cup) con quattro medaglie d'oro nel 2006. Nel 2008 vince sei medaglie d'oro e il titolo assoluto di categoria artistica e conquista il primo premio per lo zucchero artistico alle Olimpiadi di Erfurt in Germania. Nel 2012 è medaglia d'oro al concorso The Pastry Queen, Campionato mondiale di pasticceria femminile al Sigep di Rimini, in veste di allenatore del team Italia.

Nel 2013 vince la medaglia d'oro al Campionato Mondiale di Zucchero Artistico The Star of Sugar e l'oro al Campionato Mondiale di Pasticceria Juniores in veste di allenatore del team Italia (Rimini). Nel 2016 è medaglia d'Oro al Campionato del Mondo di Pasticceria di Parigi, "Mondial des arts sucrés", come allenatore del team Italia e porta all'oro la squadra italiana nel Campionato Mondiale di Pasticceria Juniores. Nel 2020 riceve il titolo mondiale "Sucre D'Or - Miglior artista al mondo dello zucchero" per il decennio. Nel 2023 diventa team manager del Team Italia per la Gelato World Cup, con cui vince gli Europei di Gelateria e nel 2024 con la sua squadra diventa Campione del Mondo di Gelateria.

È uno dei migliori allievi di Massari, un file rouge che lega Malizia al pasticcere più famoso d'Italia e conosciuto nel panorama dell'alta pasticceria mondiale. Proprio con lui ha cominciato questo mestiere facendolo entrare nel gotha della pasticceria mondiale, trasmettendogli i valori del settore con passione, amore, rigore, e disciplina. Adesso Malizia è sul podio di "Relais Desserts International", fondata in Francia nel 1981, riunisce l'élite della pasticceria mondiale, selezionando i migliori pasticceri di 19 Paesi. Conta un centinaio di membri, tra pasticceri e cioccolatieri di fama mondiale, che si incontrano periodicamente per condividere esperienze, favorire scambi creativi e stimolare l'innovazione nel comparto, un club esclusivo che promuove l'eccellenza della pasticceria francese e internazionale, celebrando l'equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione. L'ammissione, la cui cerimonia ufficiale si è svolta lo scorso 16 settembre a Parigi, prevede una selezione rigorosa con ispezioni dettagliate, degustazioni e un'analisi approfondita dell'attività. Davide Malizia ha superato con successo tutte queste fasi, ed ha creato una straordinaria pièce in zucchero artistico, accompagnata da monoporzioni che hanno conquistato tutti i commissari.

«Faccio ufficialmente parte dei Relais Desserts, l'associazione di pasticceria più importante a livello globale - racconta emozionato Malizia. Un traguardo fondamentale, frutto di un esame rigoroso, ma anche una nuova fonte di ispirazione per il mio lavoro a livello internazionale. Ringrazio i miei maestri, Iginio Massari e Luigi Biasetto, per aver sempre creduto in me, e l'intero team di Aromacademy, con cui abbiamo realizzato una presentazione straordinaria. Sono orgoglioso ed emozionato: un altro sogno che si realizza». "Aromacademy", l'Accademia di pasticceria della Capitale fondata da Malizia nel 2015, è quindi la prima scuola al mondo ad entrare nella prestigiosa istituzione francese. Oggi Davide diffonde il suo pensiero grazie alla sperimentazione continua nella sua Accademia, con cui trasmette e tramanda estro, esperienza, formazione e creatività.

Di Berto Silva

