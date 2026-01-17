La ministra Locatelli allo stand Conpait a Sigep: focus su inclusione e qualità

Menu Apri login
Al Sigep World, in corso a Rimini, si è svolto un confronto che ha superato l’ambito tecnico e produttivo per concentrarsi sul valore sociale del lavoro artigiano. L’incontro ha avuto luogo allo stand Conpait, nel primo giorno della manifestazione, grazie alla collaborazione con Confartigianato Imprese.

Inclusione e lavoro artigiano nella pasticceria italiana

Durante la sua visita, la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli ha potuto conoscere da vicino il mondo della pasticceria artigiana italiana, caratterizzato da dedizione quotidiana, formazione continua e inclusione concreta. Il comparto si distingue per la capacità di coniugare qualità professionale e attenzione alle persone, valorizzando il cibo come strumento di relazione, accessibilità e dignità.

Il ruolo di Conpait nei percorsi di inclusione

Al centro del dialogo è emerso il ruolo della pasticceria artigiana nel creare opportunità lavorative per le persone con disabilità, attraverso percorsi personalizzati che valorizzano competenze e talenti individuali. Un impegno che Conpait - Confederazione dei Pasticceri Italiani porta avanti da anni, promuovendo una cultura del lavoro inclusiva senza rinunciare alla qualità e all’eccellenza del mestiere.

Mozzarella di Bufala Campana

Il presidente Angelo Musolino ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra associazioni di categoria, dichiarando: «La collaborazione con Confartigianato è fondamentale per costruire percorsi concreti di inclusione e per far conoscere il valore umano e professionale del nostro settore». Ha inoltre ribadito: «Conpait è e sarà sempre vicina alle persone con disabilità. L’inclusione non è un tema da affrontare una volta l’anno, ma un principio che guida ogni nostra scelta».

Sigep, vetrina di inclusione e professionalità

Il Sigep si conferma così un palcoscenico strategico per raccontare una pasticceria italiana che unisce creatività, lavoro e responsabilità sociale. Parallelamente, continuano allo stand di Rimini i campionati italiani, le degustazioni e le numerose iniziative dedicate agli associati Conpait, rafforzando il legame tra eccellenza artigiana e comunità.

