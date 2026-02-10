Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 10 febbraio 2026  | aggiornato alle 17:02 | 117318 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Rational
Feudo Arancio

A Isabelle Voigt la 1ª edizione internazionale del concorso sul gelato al bergamotto reggino

A Stoccarda durante Gelatissimo, una delle fiere di riferimento per il mondo della gelateria artigianale in Europa, la gelatiera ha convinto la giuria con una lettura pulita e consapevole di un agrume complesso

 
10 febbraio 2026 | 11:47

A Isabelle Voigt la 1ª edizione internazionale del concorso sul gelato al bergamotto reggino

A Stoccarda durante Gelatissimo, una delle fiere di riferimento per il mondo della gelateria artigianale in Europa, la gelatiera ha convinto la giuria con una lettura pulita e consapevole di un agrume complesso

10 febbraio 2026 | 11:47
 

Isabelle Voigt ha vinto il primo concorso internazionale dedicato al gelato al bergamotto di Reggio Calabria, andato in scena a Stoccarda nell’ambito di Gelatissimo, una delle fiere di riferimento per il mondo della gelateria artigianale in Europa. Il suo gelato al bergamotto ha convinto la giuria per equilibrio, pulizia aromatica e rispetto della materia prima, portando sul gradino più alto del podio un frutto che, anche fuori dai confini italiani, continua a parlare una lingua chiarissima.

Conpait

Gelato al bergamotto di Reggio Calabria: Isabelle Voigt ha vinto il primo concorso internazionale

Il concorso, al debutto assoluto e interamente dedicato al bergamotto di Reggio Calabria, ha raccolto l’adesione di maestri gelatieri arrivati da più Paesi, chiamati a confrontarsi su un ingrediente tutt’altro che semplice. Il bergamotto non concede infatti scorciatoie: è diretto, riconoscibile, e pretende mano ferma e sensibilità. Proprio per questo la competizione ha offerto una lettura interessante dello stato dell’arte del gelato contemporaneo, tra tecnica, visione personale e capacità di lasciare spazio al prodotto. Alle spalle di Voigt si sono classificati Gino De Angelis, secondo con una proposta intensa e ben costruita, e Giovanni Finamore, terzo grazie a un gelato elegante, preciso, senza inutili forzature. Tre interpretazioni diverse, accomunate dalla stessa attenzione a un agrume che, come è emerso chiaramente durante l’evento, continua a esercitare un fascino trasversale, capace di parlare tanto ai professionisti quanto al pubblico.

Determinante il ruolo di Conpait, presente a Stoccarda con il presidente Angelo Musolino e una delegazione di associati. Il concorso è stato solo uno dei momenti di una partecipazione più ampia, fatta di dimostrazioni, incontri e confronto diretto con addetti ai lavori e visitatori. Un lavoro di racconto continuo che ha accompagnato il bergamotto fuori dal perimetro della competizione, restituendolo per quello che è: un prodotto identitario, profondamente legato al territorio, ma perfettamente a suo agio in un contesto internazionale. Nel corso di Gelatissimo, il bergamotto reggino si è confermato “ambasciatore d’eccellenza del territorio reggino”, capace di farsi capire senza bisogno di mediazioni, grazie alla forza del suo profilo aromatico e alla sua storia agricola. Il verdetto finale, in fondo, dice proprio questo: quando la materia prima è solida e chi la lavora sa ascoltarla, il risultato arriva ovunque. Anche a Stoccarda, davanti a una giuria internazionale, l’oro verde dello Stretto ha fatto centro.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Conpait bergamotto Reggio Calabria Stoccarda Germania Gelatissimo Isabelle Voigt Angelo Musolino
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Tirreno CT
Per dell'Emilia Romagna
Cirio Conserve Italia
Siggi
Webinar
Great Taste Italy
Tirreno CT
Per dell'Emilia Romagna
Cirio Conserve Italia
Siggi
Italmill
Delyce

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026