Lorenzo Masiero trionfa a Le Stelle di Domani con la lasagna vegetale

La Lasagna Vegetale di Lorenzo Masiero è il piatto vincitore della seconda edizione del concorso Le Stelle di Domani, la competizione culinaria ideata da Unilever Food Solutions in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi. La finale si è svolta a Brescia da Cast - Italian Institute of Culinary Arts and Hospitality, tra le più prestigiose scuole di cucina in Italia. Un appuntamento che ha messo al centro i migliori studenti degli istituti alberghieri italiani, chiamati a dimostrare creatività, tecnica e visione per diventare protagonisti della ristorazione di domani. Il tutto davanti a Cristiano Gallotta, Head of Unilever Food Solutions, e all'Executive chef del gruppo Giuseppe Buscicchio, che ha presieduto la giuria e tutto il processo di selezione.

Il vincitore Lorenzo Masiero tra Cristiano Gallotta e Giuseppe Buscicchio

Al secondo posto si è piazzata Marta Reppucci con la sua Millefoglie a Modo Mio, a seguire nell'ordine Alessandro Bosco con Essenza della Crispy Lasagna, Salvatore Riina con Tributo alla Sicilia e Giorgio Tripepi con Risveglio di Primavera.

La prova finale con la crispy lasagna di Giuseppe Buscicchio

Giuseppe Buscicchio ha spiegato ai presenti i contenuti e le modalità della finale: «L’obiettivo della prova è reinterpretare un mio piatto secondo la visione dei ragazzi. Non copiarlo, ma usarlo come punto di partenza per esprimere la propria creatività. Il piatto in questione è una “crispy lasagna”, che rappresenta il trend della cucina senza confini. Ho preso un grande classico italiano e l’ho contaminato con ingredienti provenienti da altre culture: il cacao amaro, tipico del Sud America, e lo zafferano, che richiama tradizioni gastronomiche di altre aree del mondo. Questa ricetta ha avuto un ruolo importante perché è diventata simbolo del programma “Future Menus” a livello globale».

Le creazioni dei giovani chef sono state valutate da una giuria composta, oltre che dallo stesso chef Buscicchio, da Rita Busalacchi, pastry chef e docente Cast, Fabrizio Milione, executive chef Bonduelle Food Service, Fabrizio Rivaroli, chef e consulente e Marcello Zaccaria, executive chef Barilla for Professionals. I criteri di valutazione hanno incluso la somiglianza al piatto originale, l’armonia dei sapori, la precisione tecnica e la capacità di esprimere un tocco personale. Al termine della competizione sono state assegnate cinque borse di studio messe a disposizione da CAST, a sostegno concreto del percorso formativo dei giovani talenti della ristorazione, con quella per il vincitore da 20.000 euro. Dopo una prima selezione, in 8 scuole alberghiere d'Itallia, sono stati 10 i finalisti che si sono sfidati nella finalissima:

Claudia Arpaia - I.P.S.S.E.O.A. Manlio Rossi Doria - Avellino (Av), con Equilibrio Contemporaneo

- I.P.S.S.E.O.A. Manlio Rossi Doria - Avellino (Av), con Equilibrio Contemporaneo Alessandro Bosco - I.P.S. Alessandro Filosi - Terracina (Lt), con Essenza della Crispy Lasagna

- I.P.S. Alessandro Filosi - Terracina (Lt), con Essenza della Crispy Lasagna Edoardo Mancini - Istituto di Istruzione Superiore Panzini - Senigallia (An), con Cannelloni della Domenica

- Istituto di Istruzione Superiore Panzini - Senigallia (An), con Cannelloni della Domenica Lorenzo Masiero - Collegio Ballerini - Seregno (Mb), con Lasagna Vegetale

- Collegio Ballerini - Seregno (Mb), con Lasagna Vegetale Fabrizio Panella - I.P.S.S.E.O.A. G. Colombatto - Torino (To), con Lasagna Milano

- I.P.S.S.E.O.A. G. Colombatto - Torino (To), con Lasagna Milano Marta Reppucci - I.P.S.S.E.O.A. Manlio Rossi Doria - Avellino (Av), con Millefoglie e Modo Mio

- I.P.S.S.E.O.A. Manlio Rossi Doria - Avellino (Av), con Millefoglie e Modo Mio Salvatore Riina - Istituto Alberghiero Danilo Dolci - Partinico (Pa), con Tributo alla Sicilia

- Istituto Alberghiero Danilo Dolci - Partinico (Pa), con Tributo alla Sicilia Francesco Rostirolla - I.P.S.S.E.O.A. Giuseppe Maffioli - Castelfranco Veneto (Tv), con Pasta Aromatizzata al Timo

- I.P.S.S.E.O.A. Giuseppe Maffioli - Castelfranco Veneto (Tv), con Pasta Aromatizzata al Timo Vito Sciannimanica - Istituto Mauro Perrone - Castellaneta (Ta), con Roba Mia

- Istituto Mauro Perrone - Castellaneta (Ta), con Roba Mia Giorgio Tripepi - I.P.S.S.E.O.A. G. Colombatto - Torino (To) con Risveglio di Primavera

Il progetto Le Stelle di Domani e i trend della ristorazione

Con “Le Stelle di Domani”, Unilever Food Solutions ha confermato il proprio impegno nel sostenere la crescita della ristorazione italiana, investendo sui giovani e contribuendo a formare una nuova generazione di professionisti capaci di intercettare i trend globali e affrontare le sfide del futuro. La competizione ha coinvolto studenti provenienti da tutta Italia, invitati a creare ricette ispirate alle quattro tendenze globali della cucina contemporanea individuate dal report “Future Menus”.

Lorenzo Masiero con i 5 giudici del concorso Le Stelle di Domani

«Il nostro compito - ha aggiunto chef Buscicchio - è proprio questo: accendere in loro una motivazione forte e fargli capire che quello dello chef è uno dei lavori più belli del mondo. È un mestiere che offre opportunità uniche: permette di viaggiare, conoscere culture diverse, crescere continuamente sia sul piano professionale che personale. Non sono molti i lavori che offrono tutto questo. Per trasmettere questo messaggio, come Unilever abbiamo creato un programma che si chiama “Future Menus”: il menu del futuro, ma anche lo chef del futuro. Analizziamo i trend globali della ristorazione e cerchiamo di capire dove sta andando il settore. Abbiamo individuato quattro grandi tendenze: lo street food urbano, quindi l’importanza del cibo di strada; le radici della cucina, cioè il valore delle origini e della tradizione; la cucina senza confini, intesa come contaminazione tra culture gastronomiche; il cibo come esperienza, che va oltre il piatto e coinvolge atmosfera, estetica, abbinamenti e narrazione. A livello globale abbiamo definito questi trend, mentre in Italia abbiamo coinvolto alcuni degli chef più rappresentativi per interpretarli. Insieme abbiamo portato questo progetto negli istituti alberghieri, in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi».

Formare chef e imprenditori: la visione di Cristiano Gallotta di Unilever

Cristiano Gallotta, Head of Unilever Food Solutions, presente alla manifestazione ha aggiunto: «Per noi Le Stelle di Domani rappresenta fondamentalmente la sinergia e il connubio tra formazione e impresa. Il nostro obiettivo è formare non solo chef, ma veri e propri imprenditori del gusto. Questo significa dare ai ragazzi, prima di tutto, un’opportunità di confronto: sul piano culinario, certo, ma anche su quello imprenditoriale. Oggi, infatti, aprire un ristorante non significa solo saper preparare un piatto o comunicarlo bene attraverso il marketing, ma anche saper fare economia. Il tema del food cost, per esempio, è centrale. Se vogliamo quindi formare giovani chef e giovani imprenditori del gusto, dobbiamo fornire loro le basi per avviare una carriera, ma anche gli stimoli per sviluppare curiosità, spirito critico e voglia di confrontarsi. Molti ragazzi temono il giudizio esterno, ma è parte integrante del lavoro, insieme agli orari impegnativi e allo stress. Per questo è fondamentale avere figure di riferimento, chef che possano ispirare e motivare. Oggi, ad esempio, hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con Giuseppe Buscicchio, che ha lavorato con oltre 230 chef nel mondo».