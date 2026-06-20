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Nasce la Calabria Food & Tourism Academy: il futuro del gusto parte da qui

A Lamezia Terme è stata inaugurata la Calabria Food & Tourism Academy, nuovo polo dedicato alla formazione food e hospitality. Conpait protagonista dell’evento con una nutrita delegazione di maestri pasticceri italiani

 
20 giugno 2026 | 16:10

Nasce la Calabria Food & Tourism Academy: il futuro del gusto parte da qui

A Lamezia Terme è stata inaugurata la Calabria Food & Tourism Academy, nuovo polo dedicato alla formazione food e hospitality. Conpait protagonista dell’evento con una nutrita delegazione di maestri pasticceri italiani

20 giugno 2026 | 16:10
 

Grande partecipazione a Lamezia Terme per l’inaugurazione della Calabria Food & Tourism Academy, il nuovo centro dedicato alla formazione gastronomica, all’ospitalità e alla crescita delle competenze professionali nel settore agroalimentare e turistico. Il progetto rappresenta un importante investimento per il territorio e punta a rafforzare il ruolo della Calabria nel panorama enogastronomico nazionale.

Nasce la Calabria Food & Tourism Academy: il futuro del gusto parte da qui

I membri Conpait all'inaugurazione della Calabria Food & Tourism Academy a Lamezia Terme

Conpait protagonista della nuova Academy del gusto

Alla cerimonia inaugurale ha preso parte una numerosa delegazione di Conpait - Confederazione Pasticceri d’Italia, guidata dal presidente regionale Fabio Taverna. Accanto a lui erano presenti alcuni tra i più rappresentativi professionisti dell’arte dolciaria italiana, insieme a esperti della panificazione e del settore pizzeria.

La partecipazione dell’associazione ha evidenziato il valore strategico dell’Academy come luogo di incontro tra formazione, sviluppo professionale e valorizzazione delle eccellenze gastronomiche regionali.

Un centro da 750 metri quadrati per la formazione Horeca

La nuova struttura, estesa su 750 metri quadrati e realizzata grazie a un finanziamento della Regione Calabria pari a 1,5 milioni di euro, è stata progettata per offrire percorsi specializzati destinati ai professionisti del comparto Horeca.

Nasce la Calabria Food

L'Academy metterà a disposizione spazi e laboratori dedicati all'alta pasticceria

L’Academy, inserita nel progetto Calabria Straordinaria, mette a disposizione spazi e laboratori dedicati ad alta pasticceria, gelateria, panificazione, mixology e cucina identitaria, con l’obiettivo di elevare gli standard qualitativi dell’intero settore.

Formazione e valorizzazione del territorio

La nascita della Calabria Food & Tourism Academy è stata accolta come un’opportunità concreta per favorire la crescita dei giovani talenti e sostenere la competitività delle imprese locali. Il presidente regionale Fabio Taverna ha sottolineato come la presenza di Conpait rappresenti «un segnale concreto dell’impegno dei pasticceri italiani nel sostenere percorsi formativi di alto livello e nel contribuire allo sviluppo di una filiera enogastronomica moderna, etica e radicata nelle tradizioni».

L’iniziativa conferma l’importanza della collaborazione tra istituzioni, associazioni professionali e imprese per costruire nuove opportunità occupazionali e promuovere il patrimonio gastronomico calabrese attraverso percorsi di formazione qualificata e orientati al futuro.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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