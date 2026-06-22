Refrigerazione intelligente per gelato e bevande: le soluzioni che cambiano il retail

Epta propone una gamma completa di soluzioni refrigerate a marchio Iarp dedicate alla conservazione di gelati, bevande e snack. Le soluzioni combinano impatto espositivo, efficienza operativa e attenzione alla sostenibilità, con modelli progettati per differenti categorie merceologiche.

Vetrina refrigerata Alba 45 con capacità di stoccaggio incrementata e gestione ottimizzata dei flussi d’aria

Vetrine refrigerate per gelato: visibilità, prestazioni e design ergonomico

La proposta dedicata al gelato include i modelli Delight serve-over per gelato mantecato e la vetrina Alba 45 in versione ventilata per prodotti confezionati. Entrambi i sistemi garantiscono massima visibilità del prodotto, accesso ergonomico e configurazioni personalizzabili per diversi layout di vendita.

Sistema serve-over Delight certificato in classe climatica 5 per massima resa anche in condizioni ambientali complesse

I modelli Delight sono certificati in Classe climatica 5, idonei al funzionamento anche in condizioni esterne con temperature fino a 40°C e umidità al 40%. La vetrina Alba 45 introduce una configurazione tecnica inedita che prevede il posizionamento dell’unità di condensazione nella parte inferiore del mobile, con l’obiettivo di ottimizzare i flussi d’aria e migliorare l’efficienza energetica.

Tra le novità figura anche la vasca Easy Feel, progettata per semplificare la gestione dei ripiani. Il modello offre una capacità di stoccaggio aumentata fino al 40% e prestazioni energetiche in classe C, grazie all’impiego di materiali sostenibili. È in corso un’analisi LCA (Life Cycle Assessment) conforme ai cPCR Eurovent, finalizzata a misurare e comunicare in modo trasparente l’impatto ambientale del prodotto.

Soluzioni per bevande e acquisti d’impulso nel retail refrigerato

Per il segmento bevande e impulso, l’isola plug-in Promoter rappresenta una soluzione pratica e flessibile per valorizzare offerte stagionali e promozioni in punto vendita. Accanto a questa, il banco refrigerato UNIT si distingue come il primo progetto Iarp sviluppato secondo principi di economia circolare: struttura modulare, componenti riciclabili, facile smontaggio e manutenzione semplificata. Tutti gli elementi, incluso il compressore, sono accessibili e sostituibili con sistema a cassette e maniglie, riducendo tempi di intervento e complessità operativa.

Isola plug-in Promoter per promozioni stagionali e acquisti d’impulso nel punto vendita

Nuova piattaforma vending per il retail e la ristorazione automatica

Epta presenta una piattaforma evoluta per il canale vending, sviluppata per rispondere all’evoluzione delle esigenze degli operatori e ampliare l’utilizzo anche in contesti retail e Horeca. Il progetto reinterpreta la piattaforma Chelsea della gamma ColDistrict di Iarp attraverso un ripensamento ingegneristico e di design che elimina il tradizionale sistema a spirale. Il nuovo sistema di erogazione utilizza uno spingitore brevettato, progettato per migliorare la gestione dei prodotti e aumentarne la visibilità sullo scaffale.

Nuova piattaforma vending con selezione guidata, sistema cashless e spingitori brevettati per maggiore visibilità prodotto

Esperienza utente e sistemi di pagamento cashless nel vending

L’interfaccia utente integra tecnologia touch e comando rotativo, con un’esperienza guidata che rende la selezione intuitiva. La rotazione dell’interfaccia consente di evidenziare il prodotto scelto tramite illuminazione dedicata, mentre il display fornisce informazioni in tempo reale e dettagli di servizio. Il processo di acquisto è completato attraverso sistemi di pagamento digitale cashless, integrati in modo nativo.

Vano di prelievo ergonomico e gestione del prodotto

Elemento distintivo della piattaforma è il vano di prelievo brevettato, progettato per garantire ergonomia e sicurezza. Nel prototipo attuale il sistema è manuale, ma già predisposto per una futura elettrificazione. Una volta completato l’acquisto, il vano si apre automaticamente accompagnando il prodotto verso l’utente per un ritiro semplice e controllato.

Iarp - Epta Refrigeration

Via Mecenate, 86 20138 Milano

Tel +39 0142 436110