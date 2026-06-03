Onorificenze della Repubblica, tra i premiati anche Francesco Cerea, Oldani, Morelli e Indiani

In occasione dell'80° anniversario della Repubblica Italiana, il Presidente della Repubblica ha conferito le Onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a 62 cittadini dell'area metropolitana di Milano che si sono distinti nei rispettivi ambiti professionali e sociali. Tra le personalità insignite figurano anche alcuni protagonisti della ristorazione italiana, premiati per il contributo offerto alla valorizzazione della cultura gastronomica nazionale e alla diffusione dell'immagine del made in Italy. Tra loro anche Francesco Cerea, il maitre Ezio Indiani e gli chef Davide Oldani e Giancarlo Morelli.

Da sinistra Francesco Cerea, Davide Oldani, Giancarlo Morelli ed Ezio Indiani, tra gli insigniti dell‘Ordine al Merito della Repubblica

Riconoscimento ai protagonisti della cucina e dell'accoglienza italiana

Tra i nomi che emergono nel settore dell'enogastronomia c'è Francesco Cerea, anima del ristorante tristellato Da Vittorio di Brusaporto, al quale è stato riconosciuto il titolo di Grande Ufficiale per il ruolo svolto nella promozione dell'eccellenza gastronomica italiana a livello internazionale. L'onorificenza arriva in una fase particolarmente significativa per la famiglia Cerea, da anni punto di riferimento della ristorazione italiana grazie a un modello imprenditoriale che ha saputo coniugare alta cucina, ospitalità e valorizzazione del territorio.

Tra i nuovi Commendatori della Repubblica figurano due nomi che hanno contribuito, ciascuno nel proprio ambito, a valorizzare l'immagine dell'ospitalità e della gastronomia italiana. Si tratta di Ezio Indiani, storico General Manager dell'Hotel Principe di Savoia di Milano e figura di riferimento dell'hôtellerie di alta gamma.

Stesso titolo anche per Davide Oldani, chef che negli anni ha sviluppato il concetto di Cucina Pop, un progetto gastronomico fondato sull'equilibrio tra accessibilità, tecnica e qualità delle materie prime. Il riconoscimento valorizza un percorso professionale che ha contribuito a rendere la cucina italiana contemporanea un modello osservato anche oltre i confini nazionali, attraverso attività di ricerca, divulgazione e formazione.

Giancarlo Morelli, chef e imprenditore della ristorazione, fondatore del Pomiroeu di Seregno (Mb) e protagonista di numerosi progetti nel settore dell'accoglienza e della cucina d'autore, è stato insignito a sua volta del titolo di Commendatore. La nomina rappresenta un riconoscimento a una carriera costruita tra attività imprenditoriale, valorizzazione del territorio e promozione della cultura gastronomica italiana.

Un (altro) segnale per il comparto della ristorazione

Le onorificenze assegnate a Cerea, Oldani e Morelli testimoniano ancora una volta il ruolo assunto dalla ristorazione italiana nel panorama economico e culturale del Paese. Un comparto che, attraverso il lavoro di chef, imprenditori e professionisti dell'accoglienza, contribuisce alla diffusione dell'identità italiana nel mondo e alla crescita dell'attrattività dei territori. Nel giorno della Festa della Repubblica, il riconoscimento conferito a questi protagonisti della cucina rappresenta anche un segnale di attenzione verso una filiera che negli ultimi anni ha consolidato il proprio peso non solo sul piano economico, ma anche su quello culturale e sociale, come già dimostrato dalla nomina di Bruna Gritti Cerea come Cavaliere del Lavoro.