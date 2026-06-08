Come migliorare l’idratazione quotidiana: arriva la borraccia intelligente

Brita amplia la propria offerta con la nuova gamma Brita LARQ, un sistema modulare di borracce pensato per supportare una idratazione personalizzata, combinando design, filtrazione dell’acqua, tecnologia UV-C e funzionalità smart. Protagonista del lancio è Brita LARQ iQ, modello di punta che integra tutte le tecnologie della gamma in un unico dispositivo connesso.

BRITA LARQ iQ integra filtrazione, tecnologia UV-C e tracciamento smart dell’idratazione

La nuova linea Brita LARQ è progettata come un ecosistema flessibile, in cui ogni componente può essere utilizzato singolarmente o combinato per ottenere prestazioni avanzate. Alla base si trova Brita LARQ Essential, una borraccia in acciaio inox a doppia parete studiata per l’uso quotidiano. Disponibile in più formati e colori, mantiene l’acqua fredda fino a 24 ore. Il design semiopaco con finitura verniciata a polvere migliora la presa, mentre l’ampia apertura facilita la pulizia e l’inserimento di ghiaccio.

Tecnologia smart e connettività: il tappo Brita LARQ iQ Cap

Il sistema può essere potenziato con il Brita LARQ iQ Cap, un tappo intelligente che introduce la connessione all’app Brita e integra la tecnologia UV-C. Questa soluzione consente di monitorare il consumo di acqua nel corso della giornata e di ricevere promemoria regolari per bere, trasformando una borraccia tradizionale in un dispositivo di idratazione digitale connessa.

Filtrazione avanzata: acqua più pulita e dal gusto migliore

Per chi desidera acqua filtrata anche fuori casa, il sistema può essere ampliato con il Brita LARQ Filter Upgrade Kit, che include una cannuccia filtrante e un filtro con una capacità fino a 150 litri. Il sistema contribuisce a migliorare il gusto dell’acqua e a ridurre sostanze come PFAS, cloro, particelle fini e alcune impurità tra cui pesticidi, erbicidi e ormoni. Brita LARQ iQ rappresenta la sintesi dell’intera gamma, combinando in un unico prodotto il tracciamento dell’idratazione, la filtrazione avanzata e la tecnologia UV-C autopulente.

Il tappo intelligente segnala quando bere e monitora il consumo quotidiano

Tracciamento dell’idratazione e promemoria smart

Connessa all’app Brita, la borraccia misura in tempo reale l’assunzione di acqua e aiuta a raggiungere gli obiettivi personali di idratazione quotidiana. L’anello luminoso integrato nel tappo segnala quando bere, mentre l’app consente anche di registrare altre bevande, come tè o caffè, per un monitoraggio più completo. La tecnologia UV-C integrata neutralizza fino al 99,99% dei batteri presenti nell’acqua e si attiva automaticamente ogni due ore, contribuendo a mantenere la borraccia più igienica rispetto ai modelli tradizionali.

Design e praticità per l’uso quotidiano

La borraccia, con una capacità di 680 ml, è progettata per accompagnare le attività quotidiane. Mantiene l’acqua fredda fino a 24 ore, si inserisce facilmente in borse e zaini e include un’impugnatura removibile insieme alla cannuccia filtrante integrata, rendendola adatta sia all’ufficio sia all’attività sportiva. Ogni filtro Brita LARQ consente di filtrare circa 150 litri di acqua, equivalenti a circa 300 bottiglie di plastica monouso da 0,5 litri, contribuendo così a ridurre l’impatto ambientale legato al consumo di acqua confezionata.

La borraccia è progettata per accompagnare le attività quotidiane, dal lavoro allo sport

Brita evolve verso il lifestyle e il self-care

Il lancio della gamma Brita LARQ segna un passaggio strategico per Brita, che amplia il proprio posizionamento verso il mondo del lifestyle e del benessere quotidiano. La nuova campagna globale “Own Your Thing” e la collaborazione con l’attrice e imprenditrice Millie Bobby Brown rafforzano questa direzione, portando l’idratazione al centro delle routine di self-care contemporanee.

Brita LARQ iQ incarna questa nuova direzione combinando design, tecnologia smart e filtrazione in un unico prodotto connesso, rendendo l'idratazione più semplice, intuitiva e rilevante per una nuova generazione di consumatori.

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