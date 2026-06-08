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lunedì 08 giugno 2026  | aggiornato alle 21:33 | 119673 articoli pubblicati

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Idratazione smart

Come migliorare l’idratazione quotidiana: arriva la borraccia intelligente

Brita presenta la gamma LARQ, sistema modulare di borracce con filtrazione, tecnologia UV-C e funzioni smart. Il modello LARQ iQ integra tracciamento dell’idratazione, autopulizia e riduzione dei PFAS

 
08 giugno 2026 | 19:11

Come migliorare l’idratazione quotidiana: arriva la borraccia intelligente

Brita presenta la gamma LARQ, sistema modulare di borracce con filtrazione, tecnologia UV-C e funzioni smart. Il modello LARQ iQ integra tracciamento dell’idratazione, autopulizia e riduzione dei PFAS

08 giugno 2026 | 19:11
 

Brita amplia la propria offerta con la nuova gamma Brita LARQ, un sistema modulare di borracce pensato per supportare una idratazione personalizzata, combinando design, filtrazione dell’acqua, tecnologia UV-C e funzionalità smart. Protagonista del lancio è Brita LARQ iQ, modello di punta che integra tutte le tecnologie della gamma in un unico dispositivo connesso.

Come migliorare l’idratazione quotidiana: arriva la borraccia intelligente

BRITA LARQ iQ integra filtrazione, tecnologia UV-C e tracciamento smart dell’idratazione

La nuova linea Brita LARQ è progettata come un ecosistema flessibile, in cui ogni componente può essere utilizzato singolarmente o combinato per ottenere prestazioni avanzate. Alla base si trova Brita LARQ Essential, una borraccia in acciaio inox a doppia parete studiata per l’uso quotidiano. Disponibile in più formati e colori, mantiene l’acqua fredda fino a 24 ore. Il design semiopaco con finitura verniciata a polvere migliora la presa, mentre l’ampia apertura facilita la pulizia e l’inserimento di ghiaccio.

Tecnologia smart e connettività: il tappo Brita LARQ iQ Cap

Il sistema può essere potenziato con il Brita LARQ iQ Cap, un tappo intelligente che introduce la connessione all’app Brita e integra la tecnologia UV-C. Questa soluzione consente di monitorare il consumo di acqua nel corso della giornata e di ricevere promemoria regolari per bere, trasformando una borraccia tradizionale in un dispositivo di idratazione digitale connessa.

Filtrazione avanzata: acqua più pulita e dal gusto migliore

Per chi desidera acqua filtrata anche fuori casa, il sistema può essere ampliato con il Brita LARQ Filter Upgrade Kit, che include una cannuccia filtrante e un filtro con una capacità fino a 150 litri. Il sistema contribuisce a migliorare il gusto dell’acqua e a ridurre sostanze come PFAS, cloro, particelle fini e alcune impurità tra cui pesticidi, erbicidi e ormoni. Brita LARQ iQ rappresenta la sintesi dell’intera gamma, combinando in un unico prodotto il tracciamento dell’idratazione, la filtrazione avanzata e la tecnologia UV-C autopulente.

Come migliorare l’idratazione quotidiana: arriva la borraccia intelligente

Il tappo intelligente segnala quando bere e monitora il consumo quotidiano

Tracciamento dell’idratazione e promemoria smart

Connessa all’app Brita, la borraccia misura in tempo reale l’assunzione di acqua e aiuta a raggiungere gli obiettivi personali di idratazione quotidiana. L’anello luminoso integrato nel tappo segnala quando bere, mentre l’app consente anche di registrare altre bevande, come tè o caffè, per un monitoraggio più completo. La tecnologia UV-C integrata neutralizza fino al 99,99% dei batteri presenti nell’acqua e si attiva automaticamente ogni due ore, contribuendo a mantenere la borraccia più igienica rispetto ai modelli tradizionali.

Design e praticità per l’uso quotidiano

La borraccia, con una capacità di 680 ml, è progettata per accompagnare le attività quotidiane. Mantiene l’acqua fredda fino a 24 ore, si inserisce facilmente in borse e zaini e include un’impugnatura removibile insieme alla cannuccia filtrante integrata, rendendola adatta sia all’ufficio sia all’attività sportiva. Ogni filtro Brita LARQ consente di filtrare circa 150 litri di acqua, equivalenti a circa 300 bottiglie di plastica monouso da 0,5 litri, contribuendo così a ridurre l’impatto ambientale legato al consumo di acqua confezionata.

Come migliorare l’idratazione quotidiana: arriva la borraccia intelligente

La borraccia è progettata per accompagnare le attività quotidiane, dal lavoro allo sport

Brita evolve verso il lifestyle e il self-care

Il lancio della gamma Brita LARQ segna un passaggio strategico per Brita, che amplia il proprio posizionamento verso il mondo del lifestyle e del benessere quotidiano. La nuova campagna globale “Own Your Thing” e la collaborazione con l’attrice e imprenditrice Millie Bobby Brown rafforzano questa direzione, portando l’idratazione al centro delle routine di self-care contemporanee.

Brita LARQ iQ incarna questa nuova direzione combinando design, tecnologia smart e filtrazione in un unico prodotto connesso, rendendo l'idratazione più semplice, intuitiva e rilevante per una nuova generazione di consumatori.

Brita Italia
Via Zanica, 19K - 24050 Grassobbio (Bg)
Tel +39 035 19964639

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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