Triplo riconoscimento per Rational alla 12ª edizione dei Barawards Innovazione dell’Anno, il premio che valorizza le tecnologie, i prodotti e i servizi che contribuiscono allo sviluppo del settore Horeca. L'azienda si è distinta con il Gold Award nella categoria Attrezzature grazie a iHexagon, mentre Digital Service Management (DSM) ha ottenuto il Silver Award nella categoria Tecnologia e la Menzione Speciale Green, confermando l'attenzione del mercato verso soluzioni orientate all'efficienza operativa e alla sostenibilità.

I riconoscimenti ottenuti da Rational a Barawards

I Barawards rappresentano uno degli appuntamenti di riferimento per il comparto dell'ospitalità e della ristorazione professionale. Ogni anno il premio seleziona le proposte che rispondono alle nuove esigenze degli operatori attraverso strumenti in grado di migliorare organizzazione, produttività e qualità del servizio. La valutazione coinvolge professionisti ed esperti del settore, offrendo una panoramica sulle principali evoluzioni del mercato.

iHexagon: il sistema di cottura professionale premiato con il Gold Award

Tra le soluzioni premiate, iHexagon si è aggiudicato il Gold Award nella categoria Attrezzature grazie a un approccio che integra in un unico sistema aria calda, vapore e microonde su tutti e sei i livelli di cottura. Progettato per le cucine professionali, il sistema gestisce automaticamente i processi di preparazione, adattandosi ai diversi carichi di lavoro e combinando le differenti fonti di energia per ottimizzare tempi e prestazioni. L'obiettivo è garantire risultati uniformi, ridurre i tempi di lavorazione e aumentare la produttività, offrendo al tempo stesso maggiore flessibilità nella gestione delle preparazioni. Queste caratteristiche rendono iHexagon una soluzione pensata per supportare ristoranti, hotel, catering e operatori della ristorazione organizzata chiamati a coniugare qualità del servizio ed efficienza operativa.

Digital Service Management: manutenzione predittiva per le cucine professionali

Il secondo progetto premiato è Digital Service Management, il servizio sviluppato da Rational per la manutenzione predittiva delle attrezzature di cottura. Basato sull'analisi dei dati e sull'impiego dell'intelligenza artificiale, il sistema monitora costantemente il funzionamento delle apparecchiature, individuando eventuali anomalie o segnali di usura prima che possano trasformarsi in guasti. In questo modo è possibile pianificare gli interventi tecnici in modo più efficiente, limitando i fermi macchina e garantendo una maggiore continuità operativa. Il servizio mette inoltre a disposizione report dettagliati e funzionalità di assistenza da remoto che consentono di velocizzare le attività di manutenzione, prolungare la vita utile delle attrezzature e ottimizzare la gestione dell'intero parco macchine. L'approccio predittivo contribuisce anche a ridurre trasferte, consumi e sprechi, elementi che hanno portato all'assegnazione della Menzione Speciale Green.

Federica Padrin, direttore marketing di Rational Italia, con uno dei riconoscimenti conquistati

Tecnologia, efficienza e sostenibilità al centro della crescita dell'Horeca