RICONOSCIMENTI
Barawards, tre permi a Rational per iHexagon e Digital Service Management
Rational conquista tre riconoscimenti ai Barawards Innovazione dell'Anno con iHexagon e Digital Service Management. Premiate le soluzioni per le cucine professionali che puntano su manutenzione predittiva e sostenibilità
Triplo riconoscimento per Rational alla 12ª edizione dei Barawards Innovazione dell’Anno, il premio che valorizza le tecnologie, i prodotti e i servizi che contribuiscono allo sviluppo del settore Horeca. L'azienda si è distinta con il Gold Award nella categoria Attrezzature grazie a iHexagon, mentre Digital Service Management (DSM) ha ottenuto il Silver Award nella categoria Tecnologia e la Menzione Speciale Green, confermando l'attenzione del mercato verso soluzioni orientate all'efficienza operativa e alla sostenibilità.
I Barawards rappresentano uno degli appuntamenti di riferimento per il comparto dell'ospitalità e della ristorazione professionale. Ogni anno il premio seleziona le proposte che rispondono alle nuove esigenze degli operatori attraverso strumenti in grado di migliorare organizzazione, produttività e qualità del servizio. La valutazione coinvolge professionisti ed esperti del settore, offrendo una panoramica sulle principali evoluzioni del mercato.
iHexagon: il sistema di cottura professionale premiato con il Gold Award
Tra le soluzioni premiate, iHexagon si è aggiudicato il Gold Award nella categoria Attrezzature grazie a un approccio che integra in un unico sistema aria calda, vapore e microonde su tutti e sei i livelli di cottura. Progettato per le cucine professionali, il sistema gestisce automaticamente i processi di preparazione, adattandosi ai diversi carichi di lavoro e combinando le differenti fonti di energia per ottimizzare tempi e prestazioni. L'obiettivo è garantire risultati uniformi, ridurre i tempi di lavorazione e aumentare la produttività, offrendo al tempo stesso maggiore flessibilità nella gestione delle preparazioni. Queste caratteristiche rendono iHexagon una soluzione pensata per supportare ristoranti, hotel, catering e operatori della ristorazione organizzata chiamati a coniugare qualità del servizio ed efficienza operativa.
Digital Service Management: manutenzione predittiva per le cucine professionali
Il secondo progetto premiato è Digital Service Management, il servizio sviluppato da Rational per la manutenzione predittiva delle attrezzature di cottura. Basato sull'analisi dei dati e sull'impiego dell'intelligenza artificiale, il sistema monitora costantemente il funzionamento delle apparecchiature, individuando eventuali anomalie o segnali di usura prima che possano trasformarsi in guasti. In questo modo è possibile pianificare gli interventi tecnici in modo più efficiente, limitando i fermi macchina e garantendo una maggiore continuità operativa. Il servizio mette inoltre a disposizione report dettagliati e funzionalità di assistenza da remoto che consentono di velocizzare le attività di manutenzione, prolungare la vita utile delle attrezzature e ottimizzare la gestione dell'intero parco macchine. L'approccio predittivo contribuisce anche a ridurre trasferte, consumi e sprechi, elementi che hanno portato all'assegnazione della Menzione Speciale Green.
Tecnologia, efficienza e sostenibilità al centro della crescita dell'Horeca
Commentando i riconoscimenti ottenuti, Federica Padrin, direttore marketing di Rational Italia, sottolinea: «Siamo particolarmente orgogliosi dei riconoscimenti ottenuti. Se il premio a iHexagon conferma il valore dell’innovazione applicata alla cottura professionale, la menzione Green assegnata a Digital Service Management rappresenta per noi un motivo di soddisfazione ancora maggiore. DSM dimostra infatti come la sostenibilità passi anche attraverso una manutenzione più intelligente e preventiva, capace di ridurre sprechi, prolungare la vita delle attrezzature e ottimizzarne le prestazioni. Inoltre, valorizza il ruolo fondamentale dei servizi di assistenza, che ogni giorno supportano gli operatori delle cucine professionali aiutandoli a prevenire malfunzionamenti e a garantire la continuità del servizio, soprattutto nei momenti più critici dell’attività. Questi premi confermano che le innovazioni più apprezzate dal mercato sono quelle che combinano tecnologia, semplicità d’uso e benefici concreti per chi lavora ogni giorno nelle cucine professionali».