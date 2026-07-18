La partecipazione di Conpait - Pasticceri d'Italia alla festa di San Vitaliano 2026 ha rappresentato uno degli appuntamenti di maggiore richiamo della manifestazione, confermando il ruolo dell'associazione nella promozione del gelato artigianale e della pasticceria artigianale calabrese. Nel centro storico di Catanzaro sono stati distribuiti 600 chilogrammi di gelato, serviti in 7.000 coppette, coinvolgendo cittadini e visitatori in un percorso dedicato al gusto e alla valorizzazione delle produzioni del territorio.

Migliaia di persone hanno partecipato alla festa di San Vitaliano a Catanzaro, dove sono stati protagonisti i gelatieri di Conpait
Migliaia di persone hanno partecipato alla festa di San Vitaliano a Catanzaro, dove sono stati protagonisti i gelatieri di Conpait

Gelato artigianale, confronto e valorizzazione del territorio

A Palazzo Fazzari si è svolto il talk "Eccellenze Artigiane", promosso da Ancos Confartigianato, Confartigianato Imprese Catanzaro e Calabria e Conpait. L'incontro, moderato dalla giornalista Maria Rita Galati, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, dell'associazionismo e del comparto dolciario per approfondire il valore dell'artigianato come strumento di promozione della Calabria.

Nel corso del dibattito, il presidente Angelo Musolino ha dichiarato: «Quando spieghiamo la storia delle materie prime e il lavoro che c’è dietro - ha ricordato - non vendiamo solo un dolce o un gelato, ma raccontiamo un territorio».

Degustazioni solidali e maestri pasticceri protagonisti

Le degustazioni gratuite hanno permesso di raccogliere fondi destinati all'APS Don Dino Piraino, associazione impegnata nel sostegno a persone e famiglie in condizioni di fragilità sociale e psicologica. Accanto al presidente Angelo Musolino hanno partecipato numerosi maestri pasticceri e gelatieri Conpait, provenienti da tutta la Calabria, che hanno presentato le proprie specialità contribuendo a valorizzare il patrimonio dolciario regionale.

Maestri gelatieri da tutta la Calabria hanno servito oltre 600 kg di gelato artigianale
Maestri gelatieri da tutta la Calabria hanno servito oltre 600 kg di gelato artigianale

Questi i partecipanti: Alberto Rosati - Mignon Cafè, Catanzaro, Alberto Vitaro - La Cremeria Vitaro, Rende (Cs), Alfredo Toto - Bar Centrale, Catanzaro Lido, Andrea Celano - Dolci Momenti, Catanzaro, Andrea Serra - Delice, Gioia Tauro (Rc), Carmelo Carattozzolo - Le Delizie del Corso, Oppido Mamertina (Rc), Davide Destefano - Gelateria Cesare, Reggio Calabria, Domenico Penna - Gelateria Penna, Pizzo Calabro (Vv), Fabio Lopez - Il Laboratorio delle Goloserie, San Giovanni in Fiore (Cs), Fabio Taverna - Gelateria Taverna, Taurianova (Rc), Francesco Antonio Caruso - Gelateria Caruso dal 1933, Amantea (Cs), Giovanni Castaldo - Gelateria 21-12, Lamezia Terme (Cz), Ivan Procopio - Gelateria Amedeo, Catanzaro, Luigi Franco - Ludò Pasticceria, Mirto Crosia (Cs), Massimiliano Tagliaferro - Dolcierie, Corigliano-Rossano (Cs), Michelangelo Garruzzo - Garruzzo Dolciaria, Rosarno (Rc), Pietro Levato e Federica Sestito - Il Gianduiotto, Catanzaro Lido, Pietro Ragusa - Fred Gelaterie, Sellia Marina (Cz), Roberto Fregola - Pasticceria Tiramisù, Catanzaro, Salvatore Lombardi - Antica Pasticceria Lombardi, Polistena (Rc), Alessandro Borgese, Vincenzo Pennestrì - Cremeria Sottozero Pennestrì, Reggio Calabria e Fragomeni - pasticceria Gelateria, Reggio Calabria.