La partecipazione di Conpait - Pasticceri d'Italia alla festa di San Vitaliano 2026 ha rappresentato uno degli appuntamenti di maggiore richiamo della manifestazione, confermando il ruolo dell'associazione nella promozione del gelato artigianale e della pasticceria artigianale calabrese. Nel centro storico di Catanzaro sono stati distribuiti 600 chilogrammi di gelato, serviti in 7.000 coppette, coinvolgendo cittadini e visitatori in un percorso dedicato al gusto e alla valorizzazione delle produzioni del territorio.

Migliaia di persone hanno partecipato alla festa di San Vitaliano a Catanzaro, dove sono stati protagonisti i gelatieri di Conpait

Gelato artigianale, confronto e valorizzazione del territorio

A Palazzo Fazzari si è svolto il talk "Eccellenze Artigiane", promosso da Ancos Confartigianato, Confartigianato Imprese Catanzaro e Calabria e Conpait. L'incontro, moderato dalla giornalista Maria Rita Galati, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, dell'associazionismo e del comparto dolciario per approfondire il valore dell'artigianato come strumento di promozione della Calabria.

Nel corso del dibattito, il presidente Angelo Musolino ha dichiarato: «Quando spieghiamo la storia delle materie prime e il lavoro che c’è dietro - ha ricordato - non vendiamo solo un dolce o un gelato, ma raccontiamo un territorio».

Degustazioni solidali e maestri pasticceri protagonisti

Le degustazioni gratuite hanno permesso di raccogliere fondi destinati all'APS Don Dino Piraino, associazione impegnata nel sostegno a persone e famiglie in condizioni di fragilità sociale e psicologica. Accanto al presidente Angelo Musolino hanno partecipato numerosi maestri pasticceri e gelatieri Conpait, provenienti da tutta la Calabria, che hanno presentato le proprie specialità contribuendo a valorizzare il patrimonio dolciario regionale.

Maestri gelatieri da tutta la Calabria hanno servito oltre 600 kg di gelato artigianale