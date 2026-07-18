FESTA E GUSTO
Conpait a San Vitaliano 2026: 7.000 coppette di gelato per celebrare la Calabria
Conpait protagonista a San Vitaliano 2026 a Catanzaro con 600 kg di gelato distribuiti in 7.000 coppette. Degustazioni, incontri e solidarietà hanno valorizzato il gelato artigianale e il patrimonio gastronomico calabrese
La partecipazione di Conpait - Pasticceri d'Italia alla festa di San Vitaliano 2026 ha rappresentato uno degli appuntamenti di maggiore richiamo della manifestazione, confermando il ruolo dell'associazione nella promozione del gelato artigianale e della pasticceria artigianale calabrese. Nel centro storico di Catanzaro sono stati distribuiti 600 chilogrammi di gelato, serviti in 7.000 coppette, coinvolgendo cittadini e visitatori in un percorso dedicato al gusto e alla valorizzazione delle produzioni del territorio.
Gelato artigianale, confronto e valorizzazione del territorio
A Palazzo Fazzari si è svolto il talk "Eccellenze Artigiane", promosso da Ancos Confartigianato, Confartigianato Imprese Catanzaro e Calabria e Conpait. L'incontro, moderato dalla giornalista Maria Rita Galati, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, dell'associazionismo e del comparto dolciario per approfondire il valore dell'artigianato come strumento di promozione della Calabria.
Nel corso del dibattito, il presidente Angelo Musolino ha dichiarato: «Quando spieghiamo la storia delle materie prime e il lavoro che c’è dietro - ha ricordato - non vendiamo solo un dolce o un gelato, ma raccontiamo un territorio».
Degustazioni solidali e maestri pasticceri protagonisti
Le degustazioni gratuite hanno permesso di raccogliere fondi destinati all'APS Don Dino Piraino, associazione impegnata nel sostegno a persone e famiglie in condizioni di fragilità sociale e psicologica. Accanto al presidente Angelo Musolino hanno partecipato numerosi maestri pasticceri e gelatieri Conpait, provenienti da tutta la Calabria, che hanno presentato le proprie specialità contribuendo a valorizzare il patrimonio dolciario regionale.
Questi i partecipanti: Alberto Rosati - Mignon Cafè, Catanzaro, Alberto Vitaro - La Cremeria Vitaro, Rende (Cs), Alfredo Toto - Bar Centrale, Catanzaro Lido, Andrea Celano - Dolci Momenti, Catanzaro, Andrea Serra - Delice, Gioia Tauro (Rc), Carmelo Carattozzolo - Le Delizie del Corso, Oppido Mamertina (Rc), Davide Destefano - Gelateria Cesare, Reggio Calabria, Domenico Penna - Gelateria Penna, Pizzo Calabro (Vv), Fabio Lopez - Il Laboratorio delle Goloserie, San Giovanni in Fiore (Cs), Fabio Taverna - Gelateria Taverna, Taurianova (Rc), Francesco Antonio Caruso - Gelateria Caruso dal 1933, Amantea (Cs), Giovanni Castaldo - Gelateria 21-12, Lamezia Terme (Cz), Ivan Procopio - Gelateria Amedeo, Catanzaro, Luigi Franco - Ludò Pasticceria, Mirto Crosia (Cs), Massimiliano Tagliaferro - Dolcierie, Corigliano-Rossano (Cs), Michelangelo Garruzzo - Garruzzo Dolciaria, Rosarno (Rc), Pietro Levato e Federica Sestito - Il Gianduiotto, Catanzaro Lido, Pietro Ragusa - Fred Gelaterie, Sellia Marina (Cz), Roberto Fregola - Pasticceria Tiramisù, Catanzaro, Salvatore Lombardi - Antica Pasticceria Lombardi, Polistena (Rc), Alessandro Borgese, Vincenzo Pennestrì - Cremeria Sottozero Pennestrì, Reggio Calabria e Fragomeni - pasticceria Gelateria, Reggio Calabria.