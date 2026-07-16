Guardia di Finanza, gara per il servizio mense in quattro province lombarde

Il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia della Guardia di Finanza ha avviato una procedura di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva destinato alle mense dei reparti del Corpo presenti nelle province di Milano, Bergamo, Como e Varese. L’appalto è organizzato in un lotto unico e comprende l’intera gestione del servizio: preparazione e distribuzione dei pasti, approvvigionamento delle derrate alimentari, pulizia dei locali e delle attrezzature, raccolta differenziata dei rifiuti e applicazione dei Criteri ambientali minimi (Cam) previsti dalla normativa vigente.