APPALTI
Guardia di Finanza, gara per il servizio mense in quattro province lombarde
Il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia ha pubblicato il bando per affidare il servizio di ristorazione collettiva nelle mense della Guardia di Finanza di Milano, Bergamo, Como e Varese. Le offerte dovranno essere presentate entro il 30 luglio
Il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia della Guardia di Finanza ha avviato una procedura di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva destinato alle mense dei reparti del Corpo presenti nelle province di Milano, Bergamo, Como e Varese. L’appalto è organizzato in un lotto unico e comprende l’intera gestione del servizio: preparazione e distribuzione dei pasti, approvvigionamento delle derrate alimentari, pulizia dei locali e delle attrezzature, raccolta differenziata dei rifiuti e applicazione dei Criteri ambientali minimi (Cam) previsti dalla normativa vigente.
La procedura rientra nell’attività di rinnovo degli affidamenti per la ristorazione delle amministrazioni pubbliche e punta a garantire continuità del servizio nel rispetto degli standard qualitativi e ambientali richiesti dai capitolati più recenti. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 30 luglio 2026. Successivamente la stazione appaltante procederà all’esame delle proposte e all’aggiudicazione dell’appalto.