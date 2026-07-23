Proseguono le indagini sulla morte di Francesco Forzieri , italiano di 33 anni originario di Lucera, in provincia di Foggia, e residente da tempo a San Benedetto del Tronto. Il giovane è stato trovato senza vita nella mattina di lunedì 20 luglio, giorno del suo compleanno, nelle acque della zona di Botafoc, a Ibiza, vicino al ristorante I Rigatoni , dove lavorava come cameriere per la stagione estiva. Le autorità spagnole hanno disposto l' autopsia , ma gli esiti non sono ancora stati resi noti. Restano quindi da chiarire le cause del decesso.

Il fratello Antonio Forzieri ha raggiunto l'isola per seguire gli sviluppi della vicenda insieme ai rappresentanti del consolato generale italiano di Barcellona, competente per Ibiza. «Aveva iniziato a maggio la stagione a Ibiza con degli amici - ha raccontato il fratello della vittima all'ANSA - La notizia ci è stata da un amico di Francesco che cercava di contattarlo per fargli gli auguri con una videochiamata, ma al telefono hanno risposto i poliziotti di Ibiza».

Oltre al lavoro nella ristorazione, Forzieri coltivava la passione per la musica hip hop. Con il nome d'arte Jdf faceva parte del gruppo The Black Dogz di Rodi Garganico. In attesa del rimpatrio della salma, familiari e componenti della band hanno avviato una raccolta fondi online per sostenere le spese. «Il rimpatrio della salma e le relative pratiche comportano costi molto elevati. Per questo chiediamo, a chiunque possa e desideri farlo, un piccolo contributo per aiutare la famiglia ad affrontare queste spese. Ogni donazione, anche la più piccola, rappresenta un gesto di vicinanza e solidarietà in un momento di immenso dolore". Sui social, il gruppo lo ha ricordato con un messaggio: "Ci hai insegnato che la musica non è solo fatta di rime e beat, ma di amicizia, lealtà e cuore. Per questo il tuo ricordo continuerà a vivere in ogni nostra canzone e in ogni volta che pronunceremo il nome del nostro gruppo".