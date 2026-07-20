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Meta affida a Sodexo la ristorazione mondiale dei suoi uffici e investe in tecnologia
La multinazionale francese gestirà i servizi di ristorazione degli uffici di Meta a livello internazionale. Per Sodexo è una delle maggiori commesse della sua storia recente e conferma la crescente concentrazione del mercato della ristorazione aziendale
Sodexo ha ottenuto il contratto per gestire la ristorazione degli uffici di Meta a livello internazionale, rafforzando la propria presenza nel segmento della ristorazione aziendale. La notizia è stata anticipata da The Caterer, secondo cui si tratta di una delle più importanti commesse globali conquistate dal gruppo francese negli ultimi anni.
L'accordo riguarda i servizi di ristorazione destinati alle sedi di Meta in diversi Paesi e si inserisce nel piano di sviluppo annunciato da Sodexo, che prevede anche 850 milioni di sterline di investimenti in tecnologia per innovare i propri servizi.
Al di là del valore economico della commessa, l'operazione conferma una tendenza ormai evidente nel settore: i grandi contratti internazionali della ristorazione collettiva sono sempre più concentrati nelle mani di pochi operatori globali, capaci di gestire servizi integrati e standardizzati su scala mondiale.