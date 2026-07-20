Sodexo ha ottenuto il contratto per gestire la ristorazione degli uffici di Meta a livello internazionale, rafforzando la propria presenza nel segmento della ristorazione aziendale. La notizia è stata anticipata da The Caterer, secondo cui si tratta di una delle più importanti commesse globali conquistate dal gruppo francese negli ultimi anni.

Sodexo si occuperà della ristorazione del colosso Meta
Sodexo si occuperà della ristorazione del colosso Meta

L'accordo riguarda i servizi di ristorazione destinati alle sedi di Meta in diversi Paesi e si inserisce nel piano di sviluppo annunciato da Sodexo, che prevede anche 850 milioni di sterline di investimenti in tecnologia per innovare i propri servizi.

Al di là del valore economico della commessa, l'operazione conferma una tendenza ormai evidente nel settore: i grandi contratti internazionali della ristorazione collettiva sono sempre più concentrati nelle mani di pochi operatori globali, capaci di gestire servizi integrati e standardizzati su scala mondiale.