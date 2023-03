Vivenda Spa e Cns assumono 55 lavoratrici per le mense di Venezia

Vivenda Spa, società del gruppo La Cascina Cooperativa, e Cns con la sua consorziata Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. stabilizzano 55 nuovi collaboratori – di cui 54 donne – come addetti al servizio di refezione scolastica sul territorio della Città di Venezia. Queste figure, assunte con contratto a tempo indeterminato dal 1° marzo, saranno impiegate prevalentemente nelle scuole come scodellatrici e nei centri cottura gestiti da Vivenda.

Si tratta di 55 persone dell’età media di 50 anni, quasi totalmente donne appunto, provenienti dal territorio della Città Metropolitana di Venezia, incluse le isole. Hanno iniziato a collaborare con Vivenda con contratti a chiamata o in somministrazione nel periodo pandemico, quando le condizioni del servizio di refezione erano mutate per le nuove esigenze dettate dalle normative sanitarie, e con le quali l’azienda ha mantenuto vivo il rapporto per coprire sostituzioni e alimentare il turnover fisiologico in questi ultimi due anni.

Questi collaboratori, che per il solo servizio scolastico nel veneziano portano oggi il numero totale degli addetti a 345, hanno frequentato in questo intervallo di tempo una serie di corsi di formazione erogati dall’azienda, in particolare: formazione specialistica in materia di sicurezza alimentare, sulle procedure Haccp, sulle procedure per la preparazione e la somministrazione di diete speciali e naturalmente sulla sicurezza sul posto di lavoro.

«Voglio prima di tutto ringraziare queste 54 collaboratici e un collaboratore per l’impegno che hanno profuso in questo periodo di affiancamento saltuario: è grazie a questo impegno e alla loro volontà di dedicarsi alle iniziative di formazione che gli abbiamo proposto, che oggi possiamo confermare il rapporto con una stabilizzazione a tempo indeterminato - dichiara Davide Perrone, Direttore della filiale nordest di Vivenda. – La pandemia in questo caso ci ha dato l’opportunità di entrare in contatto con nuove figure che nel tempo sono cresciute con noi: ancora una volta, benvenute in Vivenda.»

Vivenda è presente dal 2020 nel territorio della Città di Venezia con il servizio di refezione scolastica per Ames gestito con Cns tramite la sua consorziata Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. e dedicato a circa 10.000 bambini e ragazzi: viene erogato tramite la produzione dei pasti nei centri cottura comunali (situati a San Girolamo, Sant’Elena, Pellestrina, Lido, Campalto e Asseggiano) e nel centro cottura di proprietà della società a Quarto d’Altino (Ve).

In ognuno dei centri cottura sono presenti ambienti esclusivamente dedicati alla preparazione delle diete speciali (a Quarto d’Altino è anche presente una cucina apposita per la preparazione di pasti per celiaci), con un sistema informatizzato - sviluppato dalla stessa Vivenda - per la produzione automatica di etichette di colorazione specifica per contraddistinguere le diverse diete e annullare così la possibilità di errore che può scaturire da una gestione manuale.

Nella composizione dei menu, Vivenda privilegia le produzioni derivate da agricoltura biologica, filiera corta e Km0, acquisendo inoltre materie prime e prodotti dal circuito equo-solidale: un approccio attento all’ambiente, all’economia e alla valorizzazione di gusto, qualità e realtà locali.

Vivenda Spa, realtà attiva da quasi 40 anni nel settore della ristorazione scolastica, universitaria, sanitaria e aziendale, eroga oltre 36 milioni di pasti all’anno servendosi degli oltre 1.250 impianti di produzione. Si occupa inoltre di servizi di pulizie e facility management.

