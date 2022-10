Per i 100 anni di Bauli arriva un francobollo

Dopo il francobollo dedicato all’olio di oliva, è emesso dal ministero dello Sviluppo economico (Mise) un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato a Bauli S.p.A., nel centenario della fondazione. La tiratura è di trecentomilaquindici esemplari. Lo comunica Poste Italiane.

Francobollo Bauli



Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Il bozzetto è a cura di Bauli S.p.A. e ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione Operativa dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. "La vignetta riproduce l'iconico pandoro di Verona Bauli su cui svetta, in alto, il logo dell'azienda alimentare italiana realizzato in occasione del centenario". Completano il francobollo la scritta "Italia" e l'indicazione tariffaria "B". L'annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia Verona. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli "Spazio Filatelia" di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

© Riproduzione riservata