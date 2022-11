Thanksgiving Day, anche gli italiani pazzi del tacchino

L’America si prepara a festeggiare il Thanksgiving Day o "Giorno del Ringraziamento" del 24 novembre, seppur con i prezzi per il tradizionale tacchino che sono balzati alle stelle. E l’Italia non è da meno per l’amore a questa carne: dopo il pollo, la carne di tacchino, è, infatti, la seconda carne bianca più consumata in Italia secondo le rilevazioni di Unaitalia, l'Associazione che rappresenta oltre il 90% della produzione avicola nazionale. Nel 2021 il consumo pro-capite è stato di 4,17 kg a testa.

Carne di tacchino sempre più amata anche in Italia



La ricorrenza, importata dalla tradizione americana, è realtà anche in Italia dove si festeggia al pari di altre ricorrenze come Halloween e il Black Friday. Per la giornata negli ultimi anni, all'insegna della "Thanksgiving mania", non mancano menu dedicati, eventi, cene a tema e speciali carrelli della spesa alla ricerca di mirtilli, arancia e sciroppo d'acero per fare la famosa salsa gravy ma anche pane di mais (Cornbread), patate dolci, fagiolini, pannocchie da arrostire, zucca e noci pecan, ingredienti perfetti per le pies, e sidro di mele per accompagnare il ricco pasto.



Per la festa made in Italy il cuoco, conduttore televisivo e youtuber italiano, Max Mariola propone, insieme alla community social di "Viva il pollo", un tacchino farcito a prova di bolletta che richiede una sola ora di cottura in padella contro le sei ore tradizionali del forno per un risparmio di quasi 5 kW di corrente.

La ricetta, nella sua versione rivisitata, "strizza l'occhio" anche allo spreco alimentare prediligendo le sovra cosce, evitando così di impiegare il tacchino intero da 5 kg. La ricetta nel dettaglio prevede l'utilizzo delle sovra cosce ripiene di una farcia composta da salsicce rosolate con del porro, pancarré, uova, sale e pepe.



Non mancano gli ingredienti tradizionali come le patate dolci, le castagne e la zucca che saranno il contorno del rollè, cotto nella stessa casseruola del tacchino per evitare di sprecare acqua e razionalizzare così le risorse.

