Le farciture di Menù per l'Accademia Nazionale della Pizza

Una pizza per essere indimenticabile ha bisogno di competenza, passione, professionalità e qualità. Ecco perchè l’Accademia Nazionale della Pizza Doc, che fin dalla sua nascita ha fatto propri questi valori, ha scelto Menù, azienda leader nella produzione di specialità alimentare per la ristorazione professionale, come partner per i condimenti e le farciture delle pizze realizzate durante i corsi di formazione.

«La pizza ha un posto speciale nel cuore della nostra azienda - racconta Federico Masella Marketing & National Key Account Manager Italia di Menù - e siamo felici di poter supportare la creatività di aspiranti pizzaioli con i nostri prodotti. Con l’Accademia condividiamo valori significativi come l’importanza della formazione e dell’alta qualità delle materie prime: per interpretare in chiave moderna tutta la tradizione della cucina italiana».

L’azienda di Medolla, che da 90 anni produce prodotti per la ristorazione di qualità, fornirà nello specifico gli ingredienti necessari per la farcitura delle pizze. Si tratta di condimenti, creme, salse e verdure, prodotti tradizionali e meno convenzionali, ma tutti capaci di ispirare creazioni uniche e insolite per celebrare il piatto italiano più conosciuto e amato al mondo.

Dall’innovativa linea di salse Evolution Fresh, alle creme ai formaggi - tra cui la celebrata Ècacioepepe - fino ad arrivare all’ampia gamma di verdure come i pomodori secchi e semisecchi, i carciofi nelle loro diverse varietà, o ancora i funghi, tutti realizzati con tecnologie innovative studiate e messe a punto negli anni da Menù per mantenere le caratteristiche organolettiche proprie delle materie prime, senza aggiunta di conservanti.

Una ricca scelta di specialità, quindi, quella che Menù metterà a disposizione dell’Accademia Nazionale della Pizza Doc, che ogni anno forma oltre 2000 professionisti, grazie a corsi in sede, on line e on demand. La scuola, che conta sedi in Italia e all’estero (Argentina, Brasile, Perù), nasce con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni l’arte ed il mestiere del pizzaiolo, ma anche vere e proprie esperienze di vita per creare un nuovo concetto di pizza contemporanea che coniughi la migliore tradizione nostrana con ingredienti di altissima qualità, abbinamenti insoliti, tecnologie alimentari innovative e contaminazioni dal mondo.

Per raggiungere questi risultati l’Accademia si avvale della collaborazione dei migliori Maestri dell’Arte Bianca tra cui Piergiorgio Giorilli, Salvatore Lionello, Raffaele Bonetta, Errico Porzio, Vincenzo Fotia, Alessandro Della Monica, Marco Iovane, Armando Scalella, Fabio Di Giovanni, Carlo Fiamma, Antonio Fiorillo, e tanti altri.

«L’Accademia Nazionale Pizza Doc nasce nel 2017 dall’idea di ‘professionalizzare il lavoro del pizzaiolo’ e dare maggiore valore all'uomo prima e al professionista poi» ha dichiarato Antonio Giaccoli, fondatore dell’Accademia. «L’obiettivo non è vendere semplicemente dei corsi, ma offrire ai nostri pizzaioli delle vere e proprie esperienze di vita, professionali e tecniche».

«Da sempre selezioniamo con cura i nostri partner, quelli che possono dare valore al nostro progetto e far migliorare il lavoro del pizzaiolo» prosegue Giaccoli. «Menù va quasi a completare il nostro ‘paniere’ di aziende partner con le sue centinaia di referenze che possono migliorare ed ottimizzare il lavoro di una pizzeria, ed in particolare creare le farciture perfette per la pizza napoletana contemporanea. Siamo sicuri che insieme potremo creare sinergie per tutto il settore della pizza»

Menù

via Statale 12 102 – 41036 Medolla (Mo)

Tel +39 0535 49711

© Riproduzione riservata