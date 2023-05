Hnh Hospitality, stipendio maggiorato nel weekend e ferie per il compleanno

Hnh Hospitality, attiva nella gestione di hotel a 4 e 5 stelle, ha deliberato una maggiore retribuzione per i propri dipendenti che va a superare il Contratto nazionale di lavoro della categoria. La società ha previsto un incremento del 10% per il lavoro nel weekend basata sulla paga nazionale dell'anno, un'indennità per svolgimento dell'attività lavorativa su 6 giorni settimanali, ferie retribuite il giorno del compleanno del dipendente e i "Permessi Solidali". Il lavoro di sabato o domenica si traduce in un'indennità di 25 euro lordi a settimana per chi distribuisce il proprio orario lavorativo in 6 giornate su 7 (anziché 5 su 7).

Hnh Hospitality,accordo su nuove forme welfare ai dipendenti

I "Permessi Solidali", per chi sta vivendo una situazione straordinaria di difficoltà personale o di un famigliare, prevedono di ricevere ore di permesso extra donate volontariamente e in forma anonima dai colleghi alle quali la società contribuirà con un ulteriore contributo di pari misura. La modifica è stata concordata con le organizzazioni sindacali attraverso la stipula di un contratto integrativo di secondo livello. La misura, di natura sperimentale, ha carattere temporaneo e sarà valida fino al 31 ottobre 2023. Nel caso di efficacia della misura, Hnh Hospitality dichiara l’intenzione di estenderne la durata in relazione al valoro aggiunto e alla sostenibilità nel lungo periodo.

«Hnh Hospitality ha scelto di introdurre, in una fase estremamente positiva del settore alberghiero e in ottica di talent attraction&retention, una misura concreta e innovativa con l’obiettivo di migliorare la condizione lavorativa del proprio staff, che conta oltre 900 dipendenti - ha commentato Costabile Giordano, chief human resources officer del Gruppo Hnh Hospitality - Gli interventi approvati hanno lo scopo di dare risposte concrete ai temi emersi nell’attività di ascolto avviata nel tempo con la comunità Hnh, ovvero la richiesta di valorizzare e gratificare maggiormente il lavoro nei weekend, prestando particolare attenzione anche al tempo libero e al work-life balance».

Parlando di incrementi salariali, si è espressa la ministra del Turismo Daniela Santanché sul palco della 73ª Assemblea di Federalberghi che si è svolta lo scorso 13 maggio a Bergamo: «Non siamo d’accordo sul salario minimo. L’unico modo per aumentare i salari è tagliare le tasse sul lavoro. Nella legge di bilancio molte risorse sono andate per il caro bollette, ma siamo riusciti a introdurre una riduzione fiscale per i redditi fino a 35mila euro e la possibilità, per chi assume un under 35, di avere il 100% di decontribuzione. Comunque, l’obiettivo è arrivare ad almeno cinque punti di taglio del cuneo fiscale». Il tema lavoro è stato affrontato, nel corso dell’assemblea, anche da Bernabò Bocca e Brunello Cucinelli.

