Inchiesta di Report, Santanchè: «Perché dovrei dimettermi da ministra del Turismo?»

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, di nuovo finita nel mirino a seguito dell'inchiesta di Report sulla gestione delle sue aziende risponde sulle sue dimissioni: «Dimettermi? Su cosa? Sia serio. Andiamo dietro a Report? - ha risposto Santanchè a un cronista che gli ha chiesto se abia pensato di dimettersi - Mi sembra che la maggioranza sia non solo compatta, ma più compatta. Dovete cercare altre cose per far sì che la maggioranza non sia compatta».

Il ministro del Turismo Daniela Santanchè

La ministra ha poi ribadito che in merito a ovvero Visibilia (azienda di cui Santanchè non è più azionista di maggioranza) e Ki Group Spa (azienda di alimentare biologico che la ministra la acquista nel 2006 insieme all’ex compagno Canio Mazzaro), riferirà in Parlamento: «Risponderò su tutto, sono 23 anni che faccio politica, ci ho sempre messo la faccia. Non abbiate preoccupazioni e aspettate serenamente».

