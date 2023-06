La Santanchè di nuovo nel mirino di Report. Luci e ombre sulle sue aziende

Conciliare il ruolo di ministra del Turismo e quello di imprenditrice sembra essere tutt’altro che facile per Daniela Santanchè, di nuovo nella bufera e a rischio poltrona. Lunedì un servizio di Report (RaiTre), intitolato Open to Fallimento (richiamando la recente, e contestatissima, campagna realizzata dalla ministra per il turismo italiano Open to Meraviglia) ha di nuovo tirato in ballo le società della ministra Santanchè, ovvero Visibilia (azienda, di cui Santanchè non è più azionista di maggioranza) e Ki Group Spa (azienda di alimentare biologico che la ministra la acquista nel 2006 insieme all’ex compagno Canio Mazzaro), con accuse pesanti: bilanci in rosso, lavoratori mandati a casa senza liquidazione, ditte messe in difficoltà, o addirittura strozzate, dal mancato saldo delle forniture». E ancora « cassa integrazione usata in modo fraudolento»… La diretta interessata sbotta: «Stronzate, basta. Indagata di cosa?» e dice che partirà con le querele. Ma Report conferma la propria versione. Nel mentre l’opposizione chiede le immediate dimissioni della ministra del Turismo. Sarà poi da vedere cosa deciderà la premier Giorgia Meloni se dovesse arrivare un rinvio a giudizio per la Santanchè.

La ministra del Turismo Daniela Santanchè nella bufera dopo l'inchiesta di Report sulle aziende Visibilia e Ki Group Spa

Visibilia e Ki Group Spa, cosa è successo nelle aziende della ministra Santanchè

Ma facciamo un passo indietro e torniamo alla “vecchia” inchiesta su Visibilia dove si parlava di debiti con il fisco e di stato d’insolvenza con la successiva richiesta da parte dei pm di fallimento. Richiesta che era rientrata dopo il saldo all’Agenzia delle Entrate. Ma non solo, per evitare conflitti di interessi sull’annosa questione delle concessioni balneari la ministra del Turismo aveva venduto a Flavio Briatore e al compagno Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena le quote del Twiga. Sembrava dunque tutto finito, o almeno lo era per la Santanchè che assicura «È sempre la stessa inchiesta. Non hanno trovato niente. Siamo usciti puliti da tutto». Ma ora Report sembra aver riaperto il “caso”, o almeno quello mediatico.

Caso Santanchè: Report conferma le accuse, la Ministra querela

L’inchiesta di Report firmata da Giorgio Mottola e intitolata, appunto, “Open to Fallimento” riporta, infatti, a galla testimonianze di dipendenti che dichiarano di essere rimasti senza stipendi, senza tfr. Un'altra dipendente invece ha denunciato di aver lavorato durante il periodo di cassa integrazione, pagata dallo stato, per le aziende che facevano riferimento alla Santanchè. E ancora ditte messe in difficoltà, o addirittura strozzate, dal mancato saldo delle forniture.

E se da una parte la ministra Santanchè minaccia querele e annulla tutti gli eventi in programma, dall’altra Report conferma la propria versione: «Dopo quattro giorni dalla messa in onda dell'inchiesta di Report a firma di Giorgio Mottola, la ministra Santanchè ha ritenuto opportuno smentire i fatti denunciati, senza però entrare nei particolari - scrive su Facebook il conduttore della trasmissione, Sigfrido Ranucci - La ministra ha anche annunciato querela. Nell'inchiesta alcuni dipendenti avevano testimoniato di essere rimasti senza stipendi, senza tfr. Un'altra dipendente invece ha denunciato di aver lavorato durante il periodo di cassa integrazione, pagata dallo stato, per le aziende che facevano riferimento alla Santanchè. Report da parte sua conferma la veridicità di tutti i contenuti trasmessi. Si tratta di fatti documentati, riscontrati e oggetto di indagine della magistratura. Per il mancato pagamento del tfr ai dipendenti della Ki Group è in corso un procedimento davanti al Tribunale fallimentare di Milano. Un altro procedimento riguarda la dipendente di Visibilia costretta a lavorare nel periodo di cassa integrazione a zero ore in carico allo Stato, ed è in corso presso il Tribunale di Roma. La stessa dipendente è stata audita dalla Consob. Un ulteriore procedimento penale su Visibilia è in corso invece presso la Procura di Milano. Su questi aspetti è stata inviata una richiesta ufficiale di intervista alla ministra, alla quale non abbiamo ricevuto risposta. Un'altra richiesta è stata inviata agli attuali amministratori di Ki Group, completa di un elenco specifico e dettagliato di domande. Ma anche Ki Group ha preferito non rilasciare la sua versione dei fatti. La puntata di Report andrà in replica sabato alle 17:20 su Rai 3».