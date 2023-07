Incendio a Catania: ok all'uso dell'aeroporto militare di Sigonella

Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha dichiarato di aver contattato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, per esporre la grave situazione in cui versa il sistema aeroportuale siciliano, in particolare a seguito della ridotta operatività dell’aeroporto di Catania-Fontanarossa, dopo l'incendio che ha colpito il Terminal A. La proposta di utilizzare lo scalo dell’aeroporto militare di Sigonella è stata avanzata come possibile soluzione temporanea per far fronte alla situazione critica.

Da Crosetto arriva l'ok per l'utilizzo dell'aeroporto militare di Sigonella

Dopo una serie di consultazioni, il ministro Crosetto ha informato il presidente Schifani che lo scalo dell’aeroporto militare di Sigonella potrebbe essere utilizzato, come già avvenuto in passato in situazioni simili. Questa opzione fornirebbe una via alternativa per garantire la continuità dei voli passeggeri e delle operazioni logistiche necessarie per l'isola.

© Riproduzione riservata