A Cantina Tollo il Premio Felix come miglior impresa vitivinicola d'Abruzzo

Cantina Tollo ottiene per la seconda volta l’Alta Onorificenza di Bilancio – Premio Industria Felix: la realtà teatina si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento perché ritenuta la miglior impresa del settore vitivinicolo con sede legale nella regione Abruzzo e la migliore media impresa con sede legale nella provincia di Chieti per performance gestionale e affidabilità finanziaria secondo Cerved – Centro Regionale Veneto Elaborazione Dati. Il premio, giunto alla sua 51esima edizione, è stato consegnato mercoledì 14 giugno a Palazzo Trinci di Foligno (Perugia). Assieme a Cantina Tollo sono state insignite altre 73 aziende del centro Italia, di cui nove in Abruzzo. L’evento è stato organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore.

Andrea Di Fabio, direttore generale della Cantina Tollo, all'assegnazione del Premio Felix

«È un grande onore – spiega Luciano Gagliardi, Presidente di Cantina Tollo – essere insigniti nuovamente di un premio così importante, soprattutto perché pone una cooperativa agricola tra le imprese più performanti in Italia: un riconoscimento che valorizza ulteriormente il lavoro dei nostri soci conferitori». «Il premio – continua Di Fabio – rappresenta per noi un importante riconoscimento del percorso intrapreso già da qualche anno sulla strada dello sviluppo del business e dell’efficientamento della gestione. Essersi aggiudicati due edizioni su tre del premio testimonia la solidità della gestione aziendale. Non da ultimo, essere considerati la miglior impresa della propria provincia di appartenenza ci riempie di orgoglio». Oltre alle nove aziende abruzzesi, sono state premiate anche nove realtà toscane, dieci marchigiane, dodici del Lazio, tredici della Sardegna e ventuno dell’Umbria.

Il Premio Industria Felix, oltre che da Felix Magazine, è organizzato dalla Regione Umbria con la collaborazione di Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, col sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Simest, Comune di Foligno, con le media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews e con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, ELITE (Gruppo Euronext), Plus Innovation, M&L Consulting Group.

