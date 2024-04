Vino e parole, ultima tappa in Franciacorta per la rassegna di Muratori

Martedì 23 aprile 2024, ultimo appuntamento che chiude la rassegna "Vino e parole". Dopo Castellina in Chianti, Marketing vitivinicolo e Champagne, finalmente protagonista è la Franciacorta con Elio Ghisalberti.

In Franciacorta l'ultimo appuntamento della rassegna "Vino e parole"

"Vino e parole" è stato un calendario di cinque appuntamenti di presentazione di libri da parte dei loro autori in cantina. Il primo incontro aperto al pubblico si è svolto a dicembre con Armando Castagno e Castellina in Chianti, a gennaio è stata la volta di Samuel Cogliati e lo Champagne, nella sua chiave di fenomeno storico, economico e sociale. A febbraio Riccardo Cotarella, noto enologo (consulente di Muratori in Franciacorta appunto) ha parlato di Economia e Gestione dell’Impresa Vitivinicola e della sua figura ed esperienza come enologo consulente in Italia e ad ogni latitudine del mondo. A marzo l’autore e sommelier/degustatore Pietro Palma ha raccontato lo Champagne dal punto di vista tecnico e produttivo e in questo caso il parallelismo con la Franciacorta è stato dirompente. Martedì 23 aprile, l’autore e giornalista bergamasco Elio Ghisalberti presenta il suo volume “Franciacorta Ieri Oggi Domani. Storie di vigne, cantine e uomini”.

Non poteva mancare il focus sul rinomato e prestigioso territorio in cui ha sede Muratori, la cantina che ospita questa rassegna. Nel 2022 dopo un’attenta indagine e approfondito confronto coi suoi produttori, Ghisalberti riprende il racconto fatto dal giornalista Francesco Arrigoni nel suo libro del 1997. Si parlerà della Franciacorta: della sua storia, geologia, clima, viticoltura, vitigni, zonazione, enologia, metodo produttivo ma anche del suo mercato per poi passare all’indice dei produttori. Un interessante approfondimento su un territorio che è riuscito ad imporsi in Italia e nel mondo come riferimento spumantistico di indiscutibile qualità e livello.

