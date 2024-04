The Gardener, storia e segreti del gin creato da Brad Pitt e dalla famiglia Perrin

Il sole della Costa Azzurra, il sorriso di Brad Pitt, il profumo degli agrumi e delle erbe aromatiche e la magia di un incontro speciale. C'è tutto questo, e tanto altro ancora, in una bottiglia di The Gardener, un London Dry Gin certificato 100% organico e totalmente made in France che nasce dall'incontro tra la star di Hollywood e la famiglia Perrin, punto di riferimento per la produzione di grandi vini nella Valle del Rodano. Un'amicizia consolidata negli anni, che ha avuto origine da una passione comune: quello per la “French Riviera” e la sua inconfondibile art de vivre.

The Gardener Gin: la collaborazione tra Brad Pitt e la famiglia Perrin

La Costa Azzurra, con la sua bellezza mozzafiato e il suo intramontabile fascino, ha da sempre ispirato artisti e sognatori. Dalle luminose spiagge di Cannes alle baie incantevoli di Saint-Tropez, la regione è un paradiso che accende la fantasia e invita a immaginare che tutto sia possibile. Nessuno è immune al suo fascino, nemmeno una star internazionale come Brad Pitt, che di questa terra si è innamorato al punto da volerne racchiudere l'essenza in una bottiglia. Per dare forma a questo sogno l'attore si è affidato alla competenza della famiglia Perrin, vignaioli da cinque generazioni, i primi in Francia ad adottare metodi biologici alla viticoltura a metà del 20° secolo.

E se in questo quadro Brad Pitt rappresenta l'aria, l'elemento creativo e visionario, e i Perrin la terra, con le radici solidamente piantate nella propria storia e in una padronanza tecnica che arriva da lontano, per trasformare il sogno in realtà ci voleva un alchimista. Ed è così che entra in scena Tom Nichol: ex mastro distillatore Tanqueray, con oltre quarant'anni di esperienza nell'arte del gin, seconda persona al mondo a vincere il titolo di Gin Guild Award nel 2015, è stato lui ad accendere la miccia che avrebbe portato alla nascita di The Gardener.

È sua la mano che ha creato l'equilibrio perfetto tra ogni ingrediente e ogni sfumatura, per ottenere un gin elegante, fresco e senza tempo. Fondamentale la scelta delle materie prime, botaniche di altissima qualità tra le quali emergono ginepro, angelica, coriandolo e liquirizia. A queste si unisce la freschezza di agrumi come il pompelmo e l'arancia, sia dolce sia amara, provenienti dal cuore della Costa Azzurra. Al naso si percepisce piacevole aroma di ginepro e un leggero sentore di arancia, con un ricordo di ribes nero; il gusto è armonico e avvolgente, con le note di agrumi e ginepro in perfetto equilibrio ad accarezzare il palato con eleganza sino al finale morbido, lungo e persistente.

The Gardener è un vero tributo alla Costa Azzurra, della quale evoca i profumi ma anche il colore, nell'azzurro cristallino che lo contraddistingue. Anche la bottiglia è un omaggio al mare che lambisce il sud della Francia. Vera e propria opera d'arte, anch'essa frutto del genio creativo di Brad Pitt, le sue sfaccettature, progettate per riflettere la luce, richiamano proprio i riflessi che si muovono sulla superficie dell'acqua, e la rendono un oggetto di design unico e prezioso. Il tappo, infine, è realizzato in legno di quercia decorato con un'incisione che vuole richiamare il sodalizio tra le tre anime di The Gardener: l'aria, Brad Pitt, la terra la famiglia Perrin, e il fuoco, Tom Nichol.

© Riproduzione riservata