Contemporary Red: il drink dell'Excelsior Venice Lido Resort che celebra la Biennale

L'Hotel Excelsior Venice Lido Resort, da sempre meta prediletta del turismo internazionale, rende omaggio alla Biennale d'Arte con un nuovo drink dedicato: il Contemporary Red. Creato dal capo barman Shanti Medici, il cocktail è un omaggio ai gusti del mondo e rappresenta lo spirito cosmopolita della Biennale. Tra gli ingredienti troviamo Everleaf Forest, un distillato botanico che include vaniglia del Madagascar e vetiver haitiano, rum, succo di limone, succo di pomodoro, sale, pepe e salsa Worcester.

Hotel Excelsior Venice Lido Resort: un nuovo drink per un‘esperienza artistica indimenticabile

«Desideriamo sempre creare nuove opportunità per i nostri ospiti e per chiunque desideri dedicarsi una pausa di relax sulla spiaggia di Venezia - afferma Alessio Lazazzera, general manager dell'Hotel Excelsior Venice Lido Resort, appena nominato hotel manager europeo dell'anno. Il legame con i grandi eventi di Venezia e non solo, è per noi cruciale, dal cinema all'arte allo sport e ben oltre, per far vivere la magia e il fascino di questo luogo unico al mondo, anche assaporando un cocktail speciale o gustando la nota pizza dell'Antica Pizzeria da Michele come Julia Roberts nel film».

