Alessio Lazazzera (Excelsior Venice) è il miglior manager d'hotel 2024

Alessio Lazazzera, general manager dell'Hotel Excelsior Venice Lido Resort, è il vincitore del premio "European Hotel Manager of the Year 2024" che Ehma - European hotel managers association - assegna ogni anno al socio attivo che ha ottenuto risultati gestionali eccezionali durante l'anno precedente e in tutta la sua carriera. Il premio gli è stato conferito durante la serata di gala nella magnifica Sala degli Stucchi dell'Hotel Excelsior in occasione dell'assemblea generale annuale di Ehma tenutasi a Venezia dal 12 al 14 aprile 2024. La giuria ha premiato la sua capacità di innovazione manageriale unita ad un'eccellente vocazione per la valorizzazione delle risorse territoriali e delle risorse umane. A contendere il premio ad Alessio Lazazzera era Ivica Max Krizmanic, direttore generale Esplanade Zagreb Hotel (Croazia).

«La sua trentennale esperienza gli ha permesso di affrontare e superare brillantemente anni recenti non facili con totale dedizione ed attenzione alle risorse umane» commenta il presidente Ehma, Panos Almyrantis. «Appassionato del suo lavoro, dotato di rara intelligenza emotiva, è un esempio di leadership visionaria. Da anni punto di riferimento dell'ospitalità veneziana, è indubbia la sua capacità di ispirare le persone intorno a sé, sostenendo ed orientando innanzitutto il suo team nella scoperta dei propri talenti».

Chi è Alessio Lazazzera, il miglior manager d'hotel 2024

Alessio Lazazzera, general manager dell'Hotel Excelsior Venice Lido Resort, 54 anni, è campano di nascita. Il suo percorso professionale, con esperienze in alcuni dei più famosi alberghi italiani, ne fa uno dei direttori generali di punta a livello nazionale ed europeo. Dal 1989 al 2002 ha ricoperto posizioni di crescente rilevanza in Ciga Hotels, Itt Sheraton, Starwood Hotels & Resorts, Relais & Chateaux, acquisendo una formidabile conoscenza a 360° in ogni settore. Dal 2002 al 2015 è al famoso Grand Hotel Quisisana di Capri, 5 stelle Lusso affiliato a The Leading Hotels of the World. Successivamente opera come general manager al St. Regis Venice San Clemente Palace, hotel 5 stelle lusso di Starwood Hotels & Resorts, e poi al Falisia a Trieste, sempre un 5 stelle Lusso di Starwood Hotels & Resorts.

Dal 2017 Lazazzera è general manager dell'Hotel Excelsior Venice Lido Resort, un hotel di lusso comprende due ristoranti, tre bar, un centro fitness, un centro congressi, attività di banchettistica, una flotta di sette barche private, un beach club con 900 cabanas, due bar e un ristorante self-service, 380 dipendenti. Con le sue caratteristiche di manager di standard internazionale, capace di misurarsi con sfide di estrema complessità tanto gestionale quanto progettuale, in strutture in cui la "perfezione" costituisce il modo normale di esistere ad agire sul mercato, Lazazzera ha mantenuto e consolidato la reputazione dell'Hotel Excelsior Venice Lido, continuando la tradizione della leggendaria Ciga in un'ottica non nostalgica, come punto di riferimento del panorama veneziano e sede storica del Festival di Venezia. Le sue qualità sono state riconosciute con numerosi premi.

Socio Ehma dal 2012, ha partecipato con entusiasmo a numerose riunioni e con grande passione, come chairman dell'Organizing Committee, ha organizzato la recente assemblea annuale internazionale Ehma che si è svolta proprio all'Hotel Excelsior Venice Lido dal 12 al 14 aprile 2024 in occasione del 50° anniversario dell'associazione.