Superior Taste Award 2024: Ichnusa Anima Sarda tra le migliori birre al mondo

Dopo aver ricevuto premi per le campagne di comunicazione innovative e il riconoscimento come "miglior birra per livello di qualità commisurata al suo prezzo" dall'indagine di Itqf, e dopo essersi classificata al primo posto come "birra preferita dagli italiani" con il 36% dei voti in una ricerca YouGov, Ichnusa ha ottenuto un nuovo prestigioso riconoscimento. L'International Taste Institute di Bruxelles, infatti, ha assegnato a Ichnusa Anima Sarda, la prima referenza del birrificio di Assemini e birra iconica della Sardegna, le ambitissime tre stelle del Superior Taste Award, uno dei premi più prestigiosi al mondo per la qualità gustativa.

Ichnusa, tre stelle del Superior Taste Award per la birra “Anima Sarda”

Questo riconoscimento, riservato solo ai prodotti eccellenti che superano il 90% di valutazione complessiva, conferma la qualità di Ichnusa Anima Sarda. «Il riconoscimento ottenuto da Ichnusa Anima Sarda con il Superior Taste Award 2024 è motivo di grande orgoglio - commenta il direttore del birrificio Matteo Borocci. È la conferma che la passione e l'impegno di tutte le persone del birrificio, che ogni giorno lavorano per produrre birre di qualità, vengono riconosciuti e apprezzati sia in Italia che a livello internazionale. In questi anni, Ichnusa si è affermata come espressione autentica della cultura e delle tradizioni della Sardegna, e siamo fieri di aver portato i sapori e i profumi di questa terra straordinaria in tutta Italia». La giuria del premio, composta da oltre 200 chef e sommelier di tutto il mondo, tra cui chef stellati Michelin, Meilleur Ouvrier de France (Mof), rappresentanti di associazioni culinarie di spicco e vincitori di competizioni rispettate, valuta ogni prodotto con metodologia rigorosa e oggettiva, basandosi su criteri sensoriali quali la prima impressione, la vista, l'olfatto, il gusto e la sensazione finale.

© Riproduzione riservata